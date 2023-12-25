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Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor - Son Dakika
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Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor

Fenerbahçe, yeni yıldızı Fred'den yoksun çıktığı 6 maçta sadece 1 kere galip geldi. Sarı-lacivertliler, diğer maçlarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

25.12.2023 - 14:13,  Güncelleme: 14:42
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Derbide ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de kart cezalısı olan Brezilyalı yıldız Fred forma giymedi. Sarı-lacivertliler, Fred'in sakat veya cezalı olduğu karşılaşmalarda sadece 1 kere galip geldi.

FRED YOKSA KAYIP VAR

Lig'de ve Avrupa'da lider olarak adından söz ettiren Fenerbahçe, ligde puan kaybettiği 3 maçta da Fred'den yoksun sahaya çıktı.

Taraftarlar boşuna 'Bel kemiği' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe hiç de parlak değil

İşte Kanarya'nın Fred'siz maçlarda aldığı sonuçlar;

  • Fenerbahçe: 2 Trabzonspor: 3
  • Adana Demirspor: 0 Fenerbahçe: 0
  • Ludogorets: 2 Fenerbahçe: 0
  • Fenerbahçe: 2 Karagümrük: 1
  • Nordsjaelland: 6 Fenerbahçe: 1
  • Fenerbahçe: 0 Galatasaray: 0
Taraftarlar boşuna \'\'Bel kemiği\'\' demiyor! Fred\'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • süleyman hakan gökşen: ne kan kaybetmiş, şu an lider, avrupada gurup birincisi oldu eee daha, ne kanı kaybetmiş fener, anlayamadım... Yanıtla 1 7
  • süleyman hakan gökşen: Fred ne yapıyor ? gereksiz itirazlarda bulunuyor, İngiltere'de neden bu hareketleri yapmıyordun? bu iyi oldu, yönetim acilen Fred'e alternatif bulsun yoksa çok baş ağrıtır. Yanıtla 4 3
  • Nok Ta: Bence senin yorumun çok boş ve gereksiz olmuş. 4 0
  • Ahmet Karakan : Fenerli bir futbolcuya GS li biri neden yroum yazmak zorunda hisseder kendini? 3 0

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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