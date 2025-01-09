Taraftarlar endişeli: Galatasaray'ın yıldızı antrenmana çıkmadı - Son Dakika
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Taraftarlar endişeli: Galatasaray'ın yıldızı antrenmana çıkmadı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da Gabriel Sara, tedbir amaçlı idmana çıkmadı. Kupa maçında aldığı darbe nedeniyle dizinde esneme olduğu tahmin edilen ve günü buz tedavisiyle geçiren Sara'nın son durumuna cuma günü bakılacak. Gerekli görülmesi halinde ise Brezilyalı yıldızın MR'ı çekilecek.

09.01.2025 21:25  Güncelleme: 21:35
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'da sarı kırmızılıları endişelendiren bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, tedbir amaçlı bugün yapılan idmana çıkmadı. Kupa maçında aldığı darbe nedeniyle dizinde esneme oluştuğu tahmin edilen 25 yaşındaki orta sahanın günü buz tedavisi yaparak geçirdiği belirtildi. Sara'nın son durumuna cuma günü bakılacağı ve gerekli görülmesi halinde MR'a gireceği ifade edildi.

Taraftarlar endişeli: Galatasaray'ın yıldızı antrenmana çıkmadı

SARA'NIN GALATASARAY RAKAMLARI

Sezon başında 18 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Norwich'ten Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. Sara, bu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Sara'nın Cimbom ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı RAMS Başakşehir ile Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da turuncu-lacivertliler ile kozlarını paylaşacak.

Taraftarlar endişeli: Galatasaray\'ın yıldızı antrenmana çıkmadı

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Son Dakika Spor Taraftarlar endişeli: Galatasaray'ın yıldızı antrenmana çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Yalçın:
    pzvng Suriyeli sara 1 140 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    iyileşmez inşallah 1 115 Yanıtla
    Acr198388:
    kına yak 0 0
  • Mehmet Vural:
    bunlar sağlık ekibi ölüyü diriltir 24 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    12 Sinde Flim Var 12 16 Yanıtla
    Çelikk:
    Yorum yapanlar da girsin 0 0
  • Apple User:
    ne farkeder 15 kişi maça çıkıyor G5. bir penaltı bir kısmızı bitti bu iş 1 23 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayın şampiyonluk hayali suya düştü 1 21 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ 18 PUANI KAPATIP MAYISTA KUME DÜŞECEK, BUTUN KUSLAR GAGALASIYOR. 8TAŞ EZIKLERIDE HERKESIN ALTINDA 8 1 Yanıtla
  • Apple User:
    5 ATTIK YETMEDİ. HALA 8 yazıyorlar. Hakemsiz çıkında 8 atalım size. o zaman bırakırsınız 8 taş yazmayı Sizi gidi G5 ler 1 7 Yanıtla
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