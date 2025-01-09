Taraftarlar endişeli: Galatasaray\'ın yıldızı antrenmana çıkmadı

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Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'da sarı kırmızılıları endişelendiren bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, tedbir amaçlı bugün yapılan idmana çıkmadı. Kupa maçında aldığı darbe nedeniyle dizinde esneme oluştuğu tahmin edilen 25 yaşındaki orta sahanın günü buz tedavisi yaparak geçirdiği belirtildi. Sara'nın son durumuna cuma günü bakılacağı ve gerekli görülmesi halinde MR'a gireceği ifade edildi.

SARA'NIN GALATASARAY RAKAMLARI

Sezon başında 18 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Norwich'ten Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. Sara, bu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Sara'nın Cimbom ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı RAMS Başakşehir ile Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da turuncu-lacivertliler ile kozlarını paylaşacak.