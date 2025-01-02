Taraftarlar endişeli: Osimhen\'den kafa karıştıran paylaşım

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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Her fırsatta sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyleyen Nijeryalı forvet için sürekli transfer haberleri de gündeme gelirken, Osimhen bir paylaşımda bulundu. Osimhen, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

KAFA KARIŞTIRDI

Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve "Gidecek mi?" yorumları yapılmasına neden oldu. Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 26 yaşındaki santrfor, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

Osimhen'in paylaşımı şöyle;