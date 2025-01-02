Taraftarlar endişeli: Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika
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Spor

Taraftarlar endişeli: Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım

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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Transfer sürecinde taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaşan Osimhen, kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Bu paylaşım, 'Gidecek mi?' yorumlarına neden oldu.

02.01.2025 07:43
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Her fırsatta sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyleyen Nijeryalı forvet için sürekli transfer haberleri de gündeme gelirken, Osimhen bir paylaşımda bulundu. Osimhen, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

KAFA KARIŞTIRDI

Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve "Gidecek mi?" yorumları yapılmasına neden oldu. Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 26 yaşındaki santrfor, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

Osimhen'in paylaşımı şöyle;

Taraftarlar endişeli: Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım
Taraftarlar endişeli: Osimhen\'den kafa karıştıran paylaşım

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar endişeli: Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • yusu omar:
    bu sitenin editörünün yaşı kaç çok merak ediyorum. daha ucuz numaralarda bulabilirsiniz. eskiden kalma magazinsel taktikler inanın çok sıkıyor artık. 43 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    adam defalarca gitmiycem buradayım dedi hala boş boş haberler 41 1 Yanıtla
  • res:
    Nereye gidiyor daha çok d(k)oyamadı ki bjk fb ye 26 3 Yanıtla
  • Ercan Hekim:
    panik olacak bir durum yok 2 sene şampiyonluğu osimhen ile olmadık. yine oluruz. tabi takımda olsa çok iyi olur. ama gs nin başarısını tek futbolcu üzerinden değerlendirmemek lazım 21 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ülkye bu yaşta bir dünya yıldızı gelmiş. gitsin diye arkasına teneke bağlayacaksınız. adam dakika başı gs li resimler paylaşıyor. aidiyetini gösteriyor. merak etme kupa kaldırmadan gitmez. =)=) belki bir uefa kaldırır. 9 1 Yanıtla
  • Mehmet Aslan:
    Algı yapmayın boşuna son dakika. Canı öyle istemiş paylaşmış, Adam öksürse gidecek diye haber yapmak zorunda değilsiniz. 2 1 Yanıtla
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