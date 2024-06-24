Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon şahane işlere imza atarak takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi oln milli yıldızımız Barış Alper Yılmaz'a, İngiltere Premier Lig'de talip çıktı.
İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, Premier Lig ekibi Brighton'ın Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Yıldız futbolcunun farklı bölgelerde forma giyebilmesi Ada ekibinin yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler'in dikkatini çekti.
Geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı forma ile toplamda 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, söz konusu mücadelelerde 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika
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