Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika
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Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor

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Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın transfer gündemine geldi. İngiliz basını, Brighton'ın Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu transfer etmek istediğini duyurdu.

24.06.2024 13:45  Güncelleme: 13:55
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Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon şahane işlere imza atarak takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi oln milli yıldızımız Barış Alper Yılmaz'a, İngiltere Premier Lig'de talip çıktı.

BRIGHTON DEVREDE

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, Premier Lig ekibi Brighton'ın Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Yıldız futbolcunun farklı bölgelerde forma giyebilmesi Ada ekibinin yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler'in dikkatini çekti.

19 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı forma ile toplamda 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, söz konusu mücadelelerde 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig\'e gidiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: bunu kalkıp liverpoolun manchesterunitedin alacak hali yok herhalde geseden avrupada büyük bir kulübe giden topcusu yok zaten sıradan kulüplere ancak işte 24 41 Yanıtla
    Ertan Çelik: Evet haklısın gs yürkiyenin tartışmasız en iyi kulübü olmasına rağmen büyük takımlara transfer yapamadı. Ama Avrupa’ya gidip büyük başarı yakalayan oyuncuları oldu. Fb ve bjk ise Türkiye de sıradan takım haline gelmiş olsa bile daha iyi oyuncu satar oldular. GS nin bu durumu düşünmesi lazım. Sonuçta Türkiye’nin en iyi takımısın iyi transfer yapamıyosun 2 9 ferhat eser: dostum şampiyon olmakla büyük olunmuyor üstelik hakemlerle şampiyon olmakla hiç büyük olunmuyor italyada milan yıllarca şampiyon olamadı ama hala italyanin en büyüğü milan siz ne BEŞİKTAŞ NEDE FENERBAHÇE kadar büyük değilsiniz olamazsınızda 4 7 Spartali Hocca null: arkadaşım GS hiç transfer yapmıyor büyük takıma diyorsunuz da en son ve ülke tarihinin en pahalı transferini açın bakalım kim yapmiş... 0 2
  • hasan h. Bey: balon. 17 10 Yanıtla
  • Serkan IŞIK: Barışı bir yerlere pazarlamak için, hak etmediği halde milli takıma alanlar göbek atıyordur.. 12 8 Yanıtla
  • Mustafa: Giden geri geliyor gitse bile fazla sürmez 13 7 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Bu adam premier lig antrenmanı görürse çok iyi yerlere gelebilir. 9 7 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: Teknik yok, sadece koşu ve hırs var. O nedenle Avrupa’da uzun soluklu başarılı olması mümkün görünmüyor. 6 4 Yanıtla
  • Murat İnce: büyük haber 4 1 Yanıtla
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