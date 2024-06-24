Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig\'e gidiyor

ferhat eser:

bunu kalkıp liverpoolun manchesterunitedin alacak hali yok herhalde geseden avrupada büyük bir kulübe giden topcusu yok zaten sıradan kulüplere ancak işte

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Ertan Çelik: Evet haklısın gs yürkiyenin tartışmasız en iyi kulübü olmasına rağmen büyük takımlara transfer yapamadı. Ama Avrupa’ya gidip büyük başarı yakalayan oyuncuları oldu. Fb ve bjk ise Türkiye de sıradan takım haline gelmiş olsa bile daha iyi oyuncu satar oldular. GS nin bu durumu düşünmesi lazım. Sonuçta Türkiye’nin en iyi takımısın iyi transfer yapamıyosun 2 9

ferhat eser: dostum şampiyon olmakla büyük olunmuyor üstelik hakemlerle şampiyon olmakla hiç büyük olunmuyor italyada milan yıllarca şampiyon olamadı ama hala italyanin en büyüğü milan siz ne BEŞİKTAŞ NEDE FENERBAHÇE kadar büyük değilsiniz olamazsınızda 4 7