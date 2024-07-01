Taraftarlar kara kara düşünüyor! 3 takım birden Bright Osayi-Samuel'in peşinde - Son Dakika
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Taraftarlar kara kara düşünüyor! 3 takım birden Bright Osayi-Samuel'in peşinde

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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Bright Osayi-Samuel'i Southampton, Wolverhampton ve Rangers yakından takip ediyor.

01.07.2024 16:08
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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Bright Osayi-Samuel için İngilizler transfer iddiası ortaya attı. İngiltere Premier Lig'den 2, İskoçya'dan 1 takımın Osayi-Samuel'in peşinde olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE İZİN VEREBİLİR

Nijeryalı sağ bek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı. Gazeteci Alan Nixon'ın geçtiği habere göre Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır.

26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, yine Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu vurgulandı. QPR'de sağ kanat oynayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de sağ beke evrildiğinden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi. Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun Türkiye'de aldığı maaş olabileceği kaydedildi.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride kalan sezonda toplam 39 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 3061 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Taraftarlar kara kara düşünüyor! 3 takım birden Bright Osayi-Samuel\'in peşinde
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar kara kara düşünüyor! 3 takım birden Bright Osayi-Samuel'in peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Nazım Öztürk: Arkadaş anlamadım bizim paf takımındada kimse kalmayacak la gidin gsden alsananız ya bizim takım başarısızya lider deyilizya takımın caycısınıda alacaklarya 14 3 Yanıtla
  • Engin: 3 takımın hiçbiri alamaz 4 1 Yanıtla

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