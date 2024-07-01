Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Bright Osayi-Samuel için İngilizler transfer iddiası ortaya attı. İngiltere Premier Lig'den 2, İskoçya'dan 1 takımın Osayi-Samuel'in peşinde olduğu aktarıldı.
Nijeryalı sağ bek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı. Gazeteci Alan Nixon'ın geçtiği habere göre Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır.
26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, yine Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu vurgulandı. QPR'de sağ kanat oynayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de sağ beke evrildiğinden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi. Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun Türkiye'de aldığı maaş olabileceği kaydedildi.
Geride kalan sezonda toplam 39 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 3061 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.
Son Dakika › Spor › Taraftarlar kara kara düşünüyor! 3 takım birden Bright Osayi-Samuel'in peşinde - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)