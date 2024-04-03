Taraftarlar kara kara düşünüyor! Fenerbahçe'de 3 yıldız Adana Demirspor maçında yok

Spor

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Süper Lig devi Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

İSMAİL YÜKSEK MERT HAKAN VE FRED MAÇTA YOK

Sarı-lacivertlilerde üst adalesinde ödem bulunan İsmail Yüksek, sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı. 3 ismin yokluğuyla birlikte sarı-lacivertlilerde orta saha rotasyonu daraldı.

SAKATLAR ÇOĞALIYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışırken, Cengiz Ünder son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanın bazı bölümlerinde takımla birlikte çalıştı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.