Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Süper Lig devi Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde üst adalesinde ödem bulunan İsmail Yüksek, sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı. 3 ismin yokluğuyla birlikte sarı-lacivertlilerde orta saha rotasyonu daraldı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışırken, Cengiz Ünder son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanın bazı bölümlerinde takımla birlikte çalıştı.
Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Son Dakika › Spor › Taraftarlar kara kara düşünüyor! Fenerbahçe'de 3 yıldız Adana Demirspor maçında yok - Son Dakika
Türkiye Futbol Şampiyonası'na katılan Talasgücü Belediyespor, Yarı final maçında Denizli Bereketlispor'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti.
Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu yedincilikle kapatırken, Play-off karşılaşmalarında da çeyrek final maçlarında mücadele etti.
İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales, Madrid'in Barajas Havalimanı'nda gözaltına alındı. Rubiales, uçaktan indiği anda İspanyol Koruma Birliği'nin gözetimine alındı ve polis aracına bindirilerek Tres Cantos'taki karakola götürüldü.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final (Final Four) heyecanı Mersin'de yaşanacak.
Sultangazi Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde down sendromlu özel bireyler bir araya geldi. Seramik ve mutfak atölyelerinde el becerilerini geliştiren özel çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), şiddetli saha olayları yaşanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor'a 6 maç ceza verilirken, Egemen Korkmaz'a 1, Fenerbahçeli Oosterwolde'ye 1 maç ceza verildi. Osayi Samuel ve İrfan Can Eğribayat ise para cezası aldı.
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi geç saatte biten maçların olduğu günlerde Bilecik'te gazeteye erişimde aksaklık yaşanıyor. Galatasaray-Hatay maçının ardından gazetelerin geç gelmesi nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi. İlçelerde ise gazeteye ulaşma saati 11.00'i buldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Dalcı, görev süresi boyunca 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Son olarak Bodrum FK'ya evinde 1-0 yenilen Manisa FK'da yönetim, Dalcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
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