Taraftarlar Kupanın Favorisini Seçti: Galatasaray mı Trabzonspor mu? - Son Dakika
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Taraftarlar Kupanın Favorisini Seçti: Galatasaray mı Trabzonspor mu?

Taraftarlar Kupanın Favorisini Seçti: Galatasaray mı Trabzonspor mu?

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi sokağa çıkan Haberler.com, taraftarlara mikrofon uzattı. Çoğunluk Galatasaray'ı favori görürken, skor tahminleri genellikle 3-1 ve 3-0 oldu. Osimhen'in gol atacağına inananlar öne çıktı. Bazı taraftarlar ise Trabzonspor'un sürpriz yapabileceğini belirtti.

14.05.2025 17:04
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Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı nefesleri keserken, Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği dev mücadele öncesinde sokaktaydık. Haberler.com olarak mikrofonu taraftarlara uzattık: "Kupanın sahibi kim olur? Skor ne olur? Kim gol atar?"

Taraftarlar Kupanın Favorisini Seçti: Galatasaray mı Trabzonspor mu?

KUPANIN FAVORİSİ GALATASARAY

Görüştüğümüz taraftarların büyük çoğunluğu, finalin favorisinin Galatasaray olduğu görüşünde birleşti. Sarı-kırmızılıların hem Trendyol Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olacağına inanan taraftarlar, takımın formda olduğunu, ideal 11'inin oturduğunu ve kazanma alışkanlığı edindiğini vurguladı.

Skor tahminlerinde öne çıkan sonuçlar arasında 3-1 ve 3-0 yer alırken, bazı taraftarlar Galatasaray'ın üç gol bulacağını dile getirdi. Gol atacak isim olarak ise birçok taraftarın tercihi Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu.

SÜRPRİZ BEKLEYENLER DE VAR

Her ne kadar çoğunluk Galatasaray'ı önde görse de, bazı taraftarlar maçın zorlu geçeceğini ve Trabzonspor'un sürpriz yapabileceğini belirtti. Bordo-mavililerin özellikle kupa maçlarında farklı oynadığını savunan bu taraftarlar, Simon Banza'nın gol bulabileceğini ifade etti.

İSTATİSTİKLER GALATASARAY DİYOR

63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek iki ekip, kupada daha önce 19 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalardan 10'unu Galatasaray, 6'sını Trabzonspor kazandı. 3 maç ise berabere sona erdi. Bu sezon ligde oynanan iki maçta da Galatasaray, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetlerle üstünlük sağladı.

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Son Dakika Spor Taraftarlar Kupanın Favorisini Seçti: Galatasaray mı Trabzonspor mu? - Son Dakika

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