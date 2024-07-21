Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, Alman ekibinin hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla sohbet etti.
Taraftarların "Selamünaleyküm" diyerek verdikleri selamı "Aleykümselam" diyerek alan Boey, daha sonra taraftarların "Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!" sözlerine "Hayır" yanıtını verdi. Boey'in bu görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken, bazı Galatasaray taraftarları Boey'in "Hayır" cevabına tepki gösterdi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman devinde çıktığı 2 maçta skor katkısı yapamamıştı.
Son Dakika › Spor › Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt - Son Dakika
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