Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt - Son Dakika
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Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt

Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey\'den Galatasaray sorusuna olay yanıt

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman devinin hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla sohbet etti. Sarı-kırmızılı taraftarların formalarını imzalayan Boey, kendisine yöneltilen ''Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!'' sözlerine ''Hayır'' yanıtını verdi. Bunun üzerine bazı Galatasaraylı taraftarlar, Fransız futbolcuya tepki gösterdi.

21.07.2024 12:21
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, Alman ekibinin hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla sohbet etti.

"GALATASARAY'A GELMEYECEĞİM"

Taraftarların "Selamünaleyküm" diyerek verdikleri selamı "Aleykümselam" diyerek alan Boey, daha sonra taraftarların "Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!" sözlerine "Hayır" yanıtını verdi. Boey'in bu görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken, bazı Galatasaray taraftarları Boey'in "Hayır" cevabına tepki gösterdi.

BAYERN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman devinde çıktığı 2 maçta skor katkısı yapamamıştı.

Bayern Münih, Galatasaray, Sacha Boey, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Suleyman Gozalan: Baslık ne alaka adam yeni gitti ispatlamadı da... kendini daha ne tepkisi bu sacma baslıklar 8 1 Yanıtla
  • Mutlu Can: Neden taraftarın yüzüne BAKAMAZ? SAÇMA SAPAN HABER YAPIYORSUNUZ BAZEN. 3 1 Yanıtla
  • Alpi: Yapacağınız habere sizin adam yeni gitti tabikide mücadele edecek hayır diyecek hey Allahım ya 0 0 Yanıtla
  • Neco: Geri Gelmeyeceği halde evet dese daha mı ahlaklı bir cevap olurdu? 0 0 Yanıtla

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