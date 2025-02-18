Taraftarlar, mağlup olan futbolcularına saldırdı

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Amatör ligde skandal! Futbolcular kendi taraftarlarıyla yumruk yumruğa kavga ettiAmatör ligden inanılmaz görüntüler geldi. Takımın kendi taraftarları ile futbolcuları birbirine girdi.

İngiltere'nin amatör ligi Somerset County'de oynanan maçta akıl almaz olaylar yaşandı. Minehead AFC'nin kendi sahasında Stockwood Green'e 2-1 yenildiği maçın ardından ortalık karıştı. Son dakikada yenilen golün ardından sinirleri gerilen ev sahibi takım taraftarları, soyunma odasına giden kendi futbolcularına saldırdı.

Önce sözlü başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir futbolcunun beş taraftarla aynı anda boğuştuğu görülüyor. Olaylar büyürken, bir başka futbolcu elinde köşe bayraklarıyla soyunma odasına sığınmaya çalıştı.

Arbede sırasında taraftarlar futbolcuya yumruk üstüne yumruk atarken, daha fazla taraftar da olay yerine koştu. Dayak yiyen futbolcu bir fırsatını bulup soyunma odasına kaçabildi. Gergin anlar yaşanırken, öfkeli kalabalığın soyunma odasına girmemesi için kapı aceleyle kilitlendi.

Bir kişinin camın arkasından "Uzak durun! Uzak durun!" diye bağırdığı duyulurken, takımın kalecisi araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı.

Kulüp yönetimi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün kulübümüzde yaşanan olayların farkındayız ve bu durumdan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkili kurumlar sürece dahil oldu. Soruşturma devam ettiği için şu an için başka bir açıklama yapmayacağız."

Yerel polis teşkilatı Avon ve Somerset Polisi de olaydan haberdar olduklarını doğruladı ancak devam eden soruşturma nedeniyle detay vermekten kaçındı.