Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata - Son Dakika
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Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata

Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet\'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikasında Samet Akaydin'in hatasının ardından yediği golle 1-0 yenik duruma düştü. Tribünler, bu golün ardından Samet'e ve yapılan destek anonsuna tepki gösterdi.

11.12.2024 18:46
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasıda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe, Samet Akaydin'in inanılmaz hatasıyla adeta maça 1-0 yenik başladı.

SAMET'TEN AKILALMAZ HATA

Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi. Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

TARAFTARLAR ISLIKLARLA PROTESTO ETTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'i ıslıklayarak yoğun bir şekilde protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi.

STADYUMDA YAPILAN ANONS DA YUHALADILAR

Öte yandan bu gelişmelerin ardından stadyum hoparlörlerinden "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa da yuhaladı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1
GÖRÜNTÜ: TRT 1
GÖRÜNTÜ: TRT 1
GÖRÜNTÜ: TRT 1

Athletic Bilbao, Samet Akaydın, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Talat Yelbuz:
    HER KIM NEREDE, NE KADAR FENEV E KOYUYORSA BIZDENDIR 7 18 Yanıtla
  • Ankara null:
    haydi bilbao saplamaya devam cikcik ottur bunlari :))) 6 14 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    Biri bu samete kaleciye geri pas verilmeyeceğini öğretsin:)) 16 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Birde A Milli Takımda Gördük Malll 13 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    bugün günlerden Bilbao 6 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Güzel Böyle Devam Et Sonrada Yıldız Dersiniz Denyolar 10 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU SAMET KUS CIKARMADIMI DAHA HER MAC YUMURTLUYOR 8 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    7SIKEBAHCEYI YINE MELEKLET KORUYOR 5 3 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Sametin kaderi bu . 5 2 Yanıtla
  • Yusuf Taha Ocak:
    Bu adam böyle oynaması suç 6 0 Yanıtla
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