Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet\'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasıda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe, Samet Akaydin'in inanılmaz hatasıyla adeta maça 1-0 yenik başladı.

SAMET'TEN AKILALMAZ HATA

Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi. Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

TARAFTARLAR ISLIKLARLA PROTESTO ETTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'i ıslıklayarak yoğun bir şekilde protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi.

STADYUMDA YAPILAN ANONS DA YUHALADILAR

Öte yandan bu gelişmelerin ardından stadyum hoparlörlerinden "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa da yuhaladı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1

GÖRÜNTÜ: TRT 1

GÖRÜNTÜ: TRT 1