Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin birçok noktasında kutlamalar başladı. Taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanırken; toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşarak 5'inci yıldızı taktı.
Son düdüğün çalmasının ardından Galatasaray'ın şampiyonluğu ülkenin birçok noktasında coşkuyla kutlandı. Taraftalar sokaklara çıkarak şampiyonluğun tadını çıkardı.
İşte kentlerden şampiyonluk manzaraları:
Ankara
İstanbul
Gaziantep
Iğdır
Manisa
Erzincan
Kayseri
Şanlıurfa
Son Dakika › Spor › Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması - Son Dakika
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