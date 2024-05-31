Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho\'dan ilk paylaşım geldi

Spor

Özel hedefi belirledi: Başaramazsam o gece çıkıp istifa edeceğim

Aziz Yıldırım\'dan bir bomba çıkış daha

Mourinho\'yu Fener\'e kaptıran Beşiktaş\'tan ses var

Kaçırıldığı iddia edilen Gülen ile ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sosya medya hesabından bir paylaşım yaptı.

BAVUL, AYAKKABI VE ÇANTA

Mourinho'nun paylaştığı görselde bavul, ayakkabı ve çantaların olduğu görüldü. Başarılı antrenörün o paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Mourinho'nun yaptığı paylaşım şöyle: