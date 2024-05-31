Süper Lig devi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sosya medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Mourinho'nun paylaştığı görselde bavul, ayakkabı ve çantaların olduğu görüldü. Başarılı antrenörün o paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.
Mourinho'nun yaptığı paylaşım şöyle:
Son Dakika › Spor › Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi - Son Dakika
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