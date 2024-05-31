Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi - Son Dakika
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Spor

Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi

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Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı konuşulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sosya medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mourinho'nun paylaştığı görselde bavul, ayakkabı ve çantaların olduğu görüldü. Başarılı antrenörün o paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

31.05.2024 17:42
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sosya medya hesabından bir paylaşım yaptı.

BAVUL, AYAKKABI VE ÇANTA

Mourinho'nun paylaştığı görselde bavul, ayakkabı ve çantaların olduğu görüldü. Başarılı antrenörün o paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Mourinho'nun yaptığı paylaşım şöyle:

Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho\'dan ilk paylaşım geldi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • sehmus fatih: Gs gocan geldi süslen 44 60 Yanıtla
    Burak Sezgin: Gelsin gelsin sabırsızlıkla bekliyoruz ne kadar tazminat ödeyeceğinizi ?? 68 16 Emir: her sene sezon başlangıcı fb şampuan... 30 4 Zafer Gök: Onuda gönderecek gelen gidiyor hepsi ne geri bavulunu toplatıyor gs 9 0
  • Fayton Faytoncu: Gs şampiyonluğunu bavul bavul para harcayarak ört bas etmeye calisarak algi yaratmaya calisan fener yönetimi… gelir yine o sene bu sene denilir. İlk 6-7 hafta iyi sonra tökezler sonra morinyo istifa . Bence konuyu anlamayanlar var problem tamamen yönetimle ile alakali … 43 6 Yanıtla
  • Alpi: 14. hafta kovarlar .5.yildizimiz simdiden hayirli olsun ???? 17 6 Yanıtla
    Ercan Karatas: DOĞRU DİYON TFF Yİ SATIN ALMAZSAK GİDER ŞAMPİYONLUK 8 1
  • Ankara null: final macina gidiyor sakin ama turkiyede sistem yok sene sonu kovalariz bunuda ztn kimse almamasinin sebebide teknik yonu zayif bayern 6aydir hoca bulamadi ama gitmedi buna 19 4 Yanıtla
  • Cesur Aslan: İlk defa doğru bir seçim 13 4 Yanıtla
  • H celik: Az bi karizmasi kaldi onuda burda cizdirecek sonra arabistan yolunu tutar 10 4 Yanıtla
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