Taraftarlara mesajı verdi: İşte Talisca'dan Fenerbahçe'deki ilk sözleri - Son Dakika
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Spor

Taraftarlara mesajı verdi: İşte Talisca'dan Fenerbahçe'deki ilk sözleri

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Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye 1.5 yıllık imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu Transfer sürecine değinen Talisca, sarı-lacivertli taraftarlara karşılama için teşekkür ederek ''Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz'' dedi.

28.01.2025 21:09
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, kendisini 1.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na röportaj verdi.

"YAŞANANLAR ÇOK ÖZELDİ"

Anderson Talisca'nın açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, şu açıklamaları yaptı: "Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim.

"BU TAKIMI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİN"

Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz.

"BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak."

Taraftarlara mesajı verdi: İşte Talisca\'dan Fenerbahçe\'deki ilk sözleri

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Son Dakika Spor Taraftarlara mesajı verdi: İşte Talisca'dan Fenerbahçe'deki ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • baba yorgun yorgun:
    O.c ferooo nereye kaçtı anasının eteginin altinami kactin talisca gelmez dedi bak geldi hayırlı olsun fb ye ama çok pahalıya patladi 47 26 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    para para ???????????? 52 9 Yanıtla
    cinarali2019:
    ya hobi olsun diye sabahları işe gidiyorsun sen herhalde salako 4 2
  • Enver Atabey:
    yakinda sakatlanır. tatile kaçar memleketine 48 12 Yanıtla
  • Erkan null:
    bir kamyon para aldin özel olmazmi kek bunlar desene 44 7 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    kara para ile futbolcu avı 41 8 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Büyük futbolcu FENERBAHÇE mize hayırlı olsun 12 22 Yanıtla
  • monşer null:
    Yalama 26 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    fena söğüş... herkes borç yapiyorken Galatasaray borç kapatmaya çalışıyor yarın nasıl bunlar bankalar Birliğinden çıktı diyecekler algici köpekler 26 5 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Boyle bir kazigi araplar bile yemedi bugune kadar 18 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Taraftarlara mesajı verdi: İşte Talisca'dan Fenerbahçe'deki ilk sözleri - Son Dakika
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