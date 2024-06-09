Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesi sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Seçimin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunan Jose Mourinho, "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
Öte yandan Mourinho Fenerbahçe Kulübü'nün Instagram üzerinden yaptığı "Başkanımız Ali Y. Koç, 3. kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçildi" paylaşımını beğendi. Mourinho'nun paylaşımı ve beğenisi, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının büyük ilgisini çekti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım - Son Dakika
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