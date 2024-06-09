Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkan seçildiği seçimin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mourinho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimden sonra yaptığı Ali Koç paylaşımını da beğendi.

09.06.2024 21:44
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesi sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"ÖZEL BİR KULÜP"

Seçimin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunan Jose Mourinho, "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım

ALİ KOÇ PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Öte yandan Mourinho Fenerbahçe Kulübü'nün Instagram üzerinden yaptığı "Başkanımız Ali Y. Koç, 3. kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçildi" paylaşımını beğendi. Mourinho'nun paylaşımı ve beğenisi, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının büyük ilgisini çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho\'dan Ali Koç\'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Ali Koç'un seçim zaferi sonrası ilk paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Serkan Beyhan: FENERBAHÇE TÜRKİYENİN EN BÜYÜK CAMİASIDIR. NOKTA 115 116 Yanıtla
    Çetin Çelik: Sana göre Neye göre ???? 52 38 Akay Kayhan: Sosyal medyadaki takipçi sayısına bak kimin en büyük olduğunu anlarsın, takımların müzelerine bak kimin en büyük olduğunu anlarsın, daha ne diyelim Türkiye’nin 3. Kulübünün taraftarlarına.. 51 19 Göksel Tuygun: Bu doğru bilgi ama CİMBOM'dan sonra... 35 19 Sabri İnce: Akay. 10 adet 10 kuruş da 1 lira yapıyor. 2 adet 50 kuruş da 1 lira yapıyor. çok olması bir şey değiştirmiyor sonuçta. 13 18
  • Galatasaray Spor kulübü: Sezon sonunu görememek çok zor olacak senin için 63 62 Yanıtla
  • Onur coban: Aziz Yıldırım tek hamlesiyle Fenerbahceye ve Ali koc a tarihi ayar vermiş olup .Fenerbahceye yine ismini kullanarak hizmet etmiştir..morinyo ve gelecek olan yıldızlar bu sene Fenerbahçe cok ama cok farklı bir takım olacak ve tüm dünya konusacak 41 27 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: Bu arada son şampiyon dan bir tane haber yok FENERBAHÇE büyüklüğü bence bu … 28 23 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Kendileri de biliyorlar artık yaşana şampiyonluklarını 1 3
  • Alp Derman: Tebrikler Ali Koç umarım uzun yıllar başkanlık yaparsın ?? 28 13 Yanıtla
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