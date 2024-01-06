 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, eski yıldızı Simon Kjaer'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin Kjaer için nabız yokladığı belirtildi. 35 yaşına girecek olan yıldız futbolcunun kısa süreliğine takıma katılması düşünülüyor.

06.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:53
Abone Ol

Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi ve Rodrigo Becao'nun sakatlığı nedeniyle stoper sorunu yaşayan Fenerbahçe'de Luan Peres'le de yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin eski yıldızı Simon Kjaer için de nabız yokladığı öne sürüldü.

KAJER'İ GÜNDEME ALDILAR

Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic ile görüşen Fenerbahçe, yıldız futbolcunun yıllık 4 milyon euro maaş talebi üzerine Milan'da oynayan eski futbolcusu Simon Kjaer'i gündemine aldı.

TEKLİF YAPILACAK

Sarı-lacivertli yönetimin mart ayında 35 yaşına girecek futbolcuyu kısa süreliğine takıma katma düşüncesinde olduğu kaydedildi. Ali Koç'un Savic'ten beklenen haberin gelmemesi halinde Kjaer için resmi teklif yapması bekleniyor.

Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Simon Kjær, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:20:02. #1.12#
SON DAKİKA: Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement