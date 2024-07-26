Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı - Son Dakika
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Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı

Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca\'ya teklif yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Anderson Talisca için somut bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Arabistan'dan ayrılmaya sıcak bakan Brezilyalı yıldız için kiralama teklifi yaptı. Talisca'nın bonservis bedeli 13 milyon euro olarak belirleyen Al-Nassr ise oyuncuyu satmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcu ile masaya oturacak olan Kartal, Anderson Talisca'nın eniden siyah-beyazlı formayı giymek istemesi halinde yeni bir girişimde bulunacak.

26.07.2024 13:18
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Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız isimleri kadrosuna katan ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Anderson Talisca ısrarı sürüyor. Siyah-beyazlılar, takımda 2 sezon kiralık olarak forma giyen ve sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız için yeniden harekete geçti.

TALİSCA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Gittiği günden beri her transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Talisca, yeniden siyah-beyazlı yönetimin gündeminde. Formasını giydiği Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın gözden çıkardığı 30 yaşındaki on numara da Arabistan'dan ayrılma fikrine sıcak bakıyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Beşiktaş'ın yanı sıra ezeli rakibi Fenerbahçe de Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Söz konusu transferle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Kartal, son olarak Al Nassr cephesine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Fakat Suudi temsilcisi, Fenerbahçe'nin de henüz geri adım atmamış olması nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak istiyor.

BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO

Öte yandan Al-Nassr'ın Anderson Talisca için belirlediği bonservis bedeli belli oldu. Suudi Arabistan ekibi yıldız golcü için 13 milyon euro talep ediyor. Brezilyalı futbolcuyla masaya oturacak olan Beşiktaş yönetimi, eğer Talisca da yeniden siyah-beyazlı formayı giymek isterse Al Nassr ile şartların tekrar değerlendirilmesi planlanıyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla 80 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 37 gol, 14 asistlik performans sergilemişti. Yıldız futbolcu, Kartal'da bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. O dönem bonservisi Benfica'da bulunan Talisca, GZ Evergrande transfer olmuş, ardından Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. Brezilyalı yıldızın Al-Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Geliyor süper ligin efendisi Geliyor şampiyon BEŞİKTAŞIN taliscası 19 9 Yanıtla
    ferhat eser: yücel açıkladı Ya talisca geliyor yada Taliscadan daha iyisi taliscanın bir tık üstü madridli federico valverde ikisinden biri geliyor bence 5 6 Nafi Aydogan: on numara olur eğer gelirse o zaman bakacagız 7 1
  • O bir Karşıyakalı: Geliceeeekk bu herif tekrar Beşiktaşa .Az sabır.. 13 2 Yanıtla
  • ALİÇO null: kampanya yapsınlar para toplasınlar Beşiktaş'ın taraftarı bonservis bedelini 2 günde toplar 2 2 Yanıtla
  • Handem: talisca gelse ne yazar.. Şampiyon belli.?? 0 2 Yanıtla

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