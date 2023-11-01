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Tendonu kopan yıldız aylarca yok! Fenerbahçe'de takımın bel kemiği ilk devreyi kapattı - Son Dakika

Tendonu kopan yıldız aylarca yok! Fenerbahçe'de takımın bel kemiği ilk devreyi kapattı

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:09

Fenerbahçe, takımın yıldızları Becao ve Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan tetkikler sonucunda Becao'nun Hamstring grubundan tendon kopması, Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Becao'nun sakatlığı nedeniyle 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ve Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

BECAO'NUN TENDONU KOPTU, FRED'DE YIRTIK VAR

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Taraftarların dünyası resmen başına yıkıldı! Fenerbahçe'de takımın bel kemiği ilk devreyi kapattı

İşte o açıklama;

Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Taraftarların dünyası resmen başına yıkıldı! Fenerbahçe'de takımın bel kemiği ilk devreyi kapattı

BECAO İLK DEVREYİ KAPATTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı savunma oyuncusu Becao'nun sakatlığı nedeniyle 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Taraftarların dünyası resmen başına yıkıldı! Fenerbahçe'de takımın bel kemiği ilk devreyi kapattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Pendikspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tendonu kopan yıldız aylarca yok! Fenerbahçe'de takımın bel kemiği ilk devreyi kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tendonu kopan yıldız aylarca yok! Fenerbahçe'de takımın bel kemiği ilk devreyi kapattı - Son Dakika
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