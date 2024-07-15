Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak - Son Dakika
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Spor

Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak

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Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 3 yıldız futbolcuyu birden açıklamaya hazırlanıyor. Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint Maximin ile anlaşan sarı-lacivertliler, bu hafta içinde resmi açıklamayı yapmayı planlıyor.

15.07.2024 15:55
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Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, bu hafta 3 transferi birden açıklamaya hazırlanıyor.

CENK TOSUN GELİYOR

Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun'u kısa sürede ikna eden Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu yarın sağlık kontrollerinden geçirecek.

Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklayacak

OĞUZ AYDIN DA BİTMEK ÜZERE

Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı. Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak. Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklayacak

MAXIMIN DE TAMAM

Sarı lacivertliler, Allan Saint Maximin transferinde de mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibiyle el sıkışan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiralıyor.

Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklayacak
Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Aydın, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: şampiyon BEŞİKTAŞIN arkasında 2 cilik garanti bu sene fenerli arkadaşlar içiniz rahat olsun 5 21 Yanıtla
    Fatih Ersan: Valla kartalın şampiyonluğu beni rahatsız etmez. Ancak cimbomlu federasyon sizi şampiyon yapmaz. Bu ülkenin derin takımıdır Gs 18 7 mustafa sagdic: sen bjk ilk 2 ye girecegine inaniyorsun yani 11 4 ferhat eser: ilk 2 değil şampiyon BEŞİKTAŞ diyorum yorumu iyi oku bu sene ilk 3 e bodrum girer gese giremez memet gidiyor ona göre planlamanizi ona göre yapın 7 1 ferhat eser: fatih gese kim ??? 3 1 abuzer demir: Ferhat Eser gene tineri fazla çekmişsin biraz tasarruflu kullan sonra çok fazla uçuyorsun :) 3 0 ismail Kara: ulan neymisiz biz böyle herkesi geriyoruz 1 1 ferhat eser: tiner diye diye beni gectiniz kaç galon gidiyor haftalık abuzer doğru söyle :)) 1 0
  • barış özcan: Futbol dinamiklerini anlamayanlar bu transferlere burun kıvırıyor, ama hepsi kendi içinde bir değer. Gs 35 lik Mertens, adı duyulmamış Barış ile başarı sağladı, İcardi önderliğinde sonuca gitti. Transfer değil, lig şampiyonluğu önemli. 6 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: cagirdigin gizlar nerdeler Acuuunn 2 2 Yanıtla
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