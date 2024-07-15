Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak

ferhat eser:

şampiyon BEŞİKTAŞIN arkasında 2 cilik garanti bu sene fenerli arkadaşlar içiniz rahat olsun

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Fatih Ersan: Valla kartalın şampiyonluğu beni rahatsız etmez. Ancak cimbomlu federasyon sizi şampiyon yapmaz. Bu ülkenin derin takımıdır Gs 18 7

mustafa sagdic: sen bjk ilk 2 ye girecegine inaniyorsun yani 11 4

ferhat eser: ilk 2 değil şampiyon BEŞİKTAŞ diyorum yorumu iyi oku bu sene ilk 3 e bodrum girer gese giremez memet gidiyor ona göre planlamanizi ona göre yapın 7 1

ferhat eser: fatih gese kim ??? 3 1

abuzer demir: Ferhat Eser gene tineri fazla çekmişsin biraz tasarruflu kullan sonra çok fazla uçuyorsun :) 3 0

ismail Kara: ulan neymisiz biz böyle herkesi geriyoruz 1 1