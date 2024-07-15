Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, bu hafta 3 transferi birden açıklamaya hazırlanıyor.
Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun'u kısa sürede ikna eden Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu yarın sağlık kontrollerinden geçirecek.
Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı. Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak. Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.
Sarı lacivertliler, Allan Saint Maximin transferinde de mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibiyle el sıkışan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiralıyor.
Son Dakika › Spor › Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak - Son Dakika
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