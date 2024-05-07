Taraftarların gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor - Son Dakika
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Spor

Taraftarların gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

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Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım, adaylık kararı aldı. Mevcut başkan Ali Koç'un 6 yıllık başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası bu kararı alan Yıldırım, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapmayı planlıyor.

07.05.2024 09:38  Güncelleme: 09:49
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Dün akşam Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Fenerbahçe'de coşkulu başlayan sezonun hayal kırıklığına doğru sürüklenmesi sonrası Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık süredeki başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası kararını verdi.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYABİLİR

Mevcut başkan Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadelerini kullanarak aday olmayacağını açıklamıştı.

Kulislerde konuşulan iddalara göre Ali Koç, aldığı bu karardan geri döndü ve seçime tekrardan girme kararı aldı. Koç, kararını ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak. Eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık süredeki başarısız performansı ve adayların yetersizliği sonrası harekete geçti.

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldı. Yıldırım, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklamayı planlıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarların gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor - Son Dakika

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