Premier Lig ekibi Newcastle United, kadrosunu Gençlerbirliği U19 takımının 2007 doğumlu genç yıldızıyla güçlendirdi. Gençlerbirliği U19 takımının orta saha oyuncusu Baran Yıldız, Newcastle United ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Newcastle United, Baran Yıldız için Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon lira ödeyecek. Anlaşmaya göre Gençlerbirliği bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay alacak. Genç oyuncu, Newcastle United'ın U18 takımında forma giyecek.
Öte yandan Baran Yıldız, Bölgesel Amatör Lig U19'dan Premier Lig'e amatör lisansla transfer olan ilk Türk futbolcu olarak da kayıtlara geçti.
Son Dakika › Spor › Tarihe geçen transfer: Türk yıldız, Newcastle United'da - Son Dakika
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