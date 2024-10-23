Tarihi geri dönüşte gözlerden kaçan Arda Güler detayı

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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 geriye düştüğü maçta Borussia Dortmund'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 yendi.

İLK YARI DORTMUND'UN

Borussia Dortmund, 30. dakikada Donyell Malen ve 34. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile devre arasına 2-0'lık üstünlük ile gitti.

REAL'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Maça damga vuran olay ise ikinci yarıda Antonio Rüdiger, Vinicius Junior (3) ve Lucas Vazquez ile tarihi bir geri dönüşe imza atan Real Madrid'de son golün sahibi Vinicius Junior'un karşılaşmayı yedek kulübesinde başlayan ve 90. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'e müsait pozisyonda pas vermemesi oldu.