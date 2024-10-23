Tarihi geri dönüşte gözlerden kaçan Arda Güler detayı - Son Dakika
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Spor

Tarihi geri dönüşte gözlerden kaçan Arda Güler detayı

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Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran an ise maçta 2 golü bulunan Vinicius Junior'un 90. dakikada oyuna giren yıldız golcümüze müsait pozisyonda pas vermemesi oldu.

23.10.2024 10:57
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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 geriye düştüğü maçta Borussia Dortmund'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 yendi.

İLK YARI DORTMUND'UN

Borussia Dortmund, 30. dakikada Donyell Malen ve 34. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile devre arasına 2-0'lık üstünlük ile gitti.

REAL'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Maça damga vuran olay ise ikinci yarıda Antonio Rüdiger, Vinicius Junior (3) ve Lucas Vazquez ile tarihi bir geri dönüşe imza atan Real Madrid'de son golün sahibi Vinicius Junior'un karşılaşmayı yedek kulübesinde başlayan ve 90. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'e müsait pozisyonda pas vermemesi oldu.

Tarihi geri dönüşte gözlerden kaçan Arda Güler detayı

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Son Dakika Spor Tarihi geri dönüşte gözlerden kaçan Arda Güler detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Zafer musaboğlu:
    niye kıskanıyosunki Adam gibi adam pırlanta gibi çocuk SEVİYORUZ ARDAYI 49 13 Yanıtla
  • Ferhat Ayhan:
    ne abarttınız bee. yarın öbürgün oyuna girdi diye manset yaparlarsa sasırmam 36 18 Yanıtla
  • H celik:
    İyi oyuncuysa alsın vermesin formayı. bıktık artık hergün şöyle oldu böyle oldudan 25 14 Yanıtla
  • Adem GS:
    Allahtan asist yada gol atmadı yoksa manşet Ancelottiyi ipten Arda kurtardi olurdu.. 23 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş konuşmayın yeteneksiz çocuk 13 17 Yanıtla
  • Cosdan:
    Arda yavaş top oynuyor.defans özellikleri zayıf.madem defans özelliklerin zayıf hızlı olmalısın.iş bitiriciliğin olmalı.bu haliyle fenere gelse inanın fenerde bile 90 dakika sabredilmez 13 14 Yanıtla
  • cem akçay:
    İlk 11 oynucağı büyük bir takıma gitmeli 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Elcik:
    ne ardaymis be abiiii 6 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    müsait bir pozisyon yoktu..nasıl gözle izliorsunuz 4 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    fırıncı Sait,Ardaya pas verseydi.Arda gölü atacaktı... 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tarihi geri dönüşte gözlerden kaçan Arda Güler detayı - Son Dakika
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