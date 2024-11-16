Jake Paul-Mike Tyson maçına dakikalar kala Netflix'e erişim sorunu yaşanıyor - Son Dakika
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Jake Paul-Mike Tyson maçına dakikalar kala Netflix'e erişim sorunu yaşanıyor

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Tüm dünyanın gözü kulağı ünlü YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki tarihi boks maçında. Dev müsabakanın başlamasına dakikalar kala karşılaşmanın yayınlanacağı Netflix'e erişim sorunu yaşanmaya başladı.

16.11.2024 07:24
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Tüm dünya, ünlü YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki tarihi boks maçı için ekran başında geri sayıma geçti. Uzun süren bekleyişin ardından müsabakanın başlamasına dakikalar kala karşılaşmanın yayınlanacağı Netflix'e erişim sorunu yaşanmaya başladı.

ÖNCESİNDE 3 MAÇ YAPILDI

Sporseverler, TSİ 04.00'de başlayan gecenin ana etkinliği Jake Paul- Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı buldu. ATT Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapıldı. Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, 2 dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

TARİHİ MAÇA DAKİKALAR KALA NEFLIX ÇÖKTÜ

Bu maçtan sonuncusu olan Katie Taylor-Amanda Serrano karşılaşmasının son bölümünde sporseverler, tarihi maça dakikalar kala Netflix'e erişim sorunu yaşadı. Bu sorun kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ÖDÜL 80 MİLYON DOLAR

Paul ve Tyson, dev karşılaşmanın ardından toplamda 80 milyon dolar kazanacak. Bu paranın eşit bölüştürüleceği belirtilirken Mike Tyson'ın 20 milyon dolar alabileceği de iddia edildi.

MAÇ KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ünlü YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, tarihi maç öncesindeki üç müsabakanın ardından ringe çıkacak. Müsabakanın TSİ 07.30-08.00 civarında başlaması bekleniyor.

Jake Paul-Mike Tyson maçına dakikalar kala Netflix\'e erişim sorunu yaşanıyor

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Son Dakika Spor Jake Paul-Mike Tyson maçına dakikalar kala Netflix'e erişim sorunu yaşanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    iptvde bedava, chpliler dislike atar şimdi 0 9 Yanıtla
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