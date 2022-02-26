Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir - Son Dakika
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Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir

26.02.2022 16:44

UEFA Asbaşkanı Zbigniew Boniek, Rus sporu için belki de verilebilecek en sert cezanın fitilini ateşledi. Boniek, "Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor" dedi. Avrupa futbolunda alınan kararlar Rusya'da sporun çatırdamasına neden oldu. Yabancı sporcular ülkeyi yavaş yavaş terk ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması üzerine spor dünyasından çok ağır yaptırımlar gelmeye başladı. UEFA ve Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin dışında Formula da Rusya'ya yaptırım uyguladı.

Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir

MAÇA KARŞI ÇIKTI

UEFA Asbaşkanı Zbigniew Boniek, ülkesi Polonya'nın Rusya ile Dünya Kupası play off maçı oynamasına şiddetle karşı çıktı. Footy Accumalators'taki habere göre Boniek, "Başka bir ülkeye saldıran ülke ile futbol oynamamız mı gerekiyor?" dedi.

Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir

"İHRAÇ EDİLMESİ GEREKİYOR"

Zbigniew Boniek Rus kulüplerinin Avrupa organizasyonlarında yer almaması gerektiğini belirtip, "Bu kişisel görüşüm. Yaptırım olarak Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor. Bunun Rusya'ya yönelik sert yaptırımların tek başlangıcı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir

STAR OYUNCU AYRILDI

CSKA Moskova'nın starı Tornike Shengelia, Rusya'dan ayrıldı. Shengelia, "Rus ordusunun kulübünden ayrılıyorum. Burada basketbol oynamam mümkün değil. İşgali protesto ediyorum" dedi.

Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir

"RUSLARA KARŞI OYNAMAM"

Polonya Milli Takımı'nın Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü kalecisi Szczesny'den de çok sert açıklamalar geldi. Szczesny, "Rusya'ya karşı maça çıkmam. Rusya'nın değerlerini ve ilkelerini temsil etmeyi seçen oyunculara karşı oynamayı reddediyorum. Rusya'nın marşını duymayı reddediyorum. Rus hükümetinin hareketlerini meşrulaştıran spor etkinliklerinin içinde olmayı reddediyorum"

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Son Dakika Spor Tarihi yaptırım! Bu hamle Rusya'da futbolu değil, sporu da bitirir - Son Dakika


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