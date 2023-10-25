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Galatasaray tribünleri, Bayern maçında Alman televizyonuna yayını bitirtti - Son Dakika

Galatasaray tribünleri, Bayern maçında Alman televizyonuna yayını bitirtti

Son Güncelleme: 25.10.2023 09:56

Bayern Münih karşısında 3-1'lik skorla sahadan mağlup ayrılan Galatasaray'ın ortaya koyduğu etkili futbol Almanya'da gündem oldu. Temsilcimizin, Bayern Münih'e zor anlar yaşattığı ifade edilirken, Almanya'daki yayıncı kuruluş mücadele öncesi tribündeki yüksek ses ve ıslık nedeniyle yayını kesmek zorunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar etkili oyunuyla Alman devini sallarken, maçın Almanya'daki yayıncısının tribündeki yüksek gürültü nedeniyle maç öncesi yayınına son vermesi gündem oldu.

YAYINA DEVAM EDEMEDİLER

Alman RAN'ın haberine göre, Rams Park'ta tribünlerin ortaya çıkardığı yüksek ses nedeniyle mücadelenin Almanya'daki yayıncı kuruluşunun yorumcuları saha kenarında birbirini duyamadı. Bu nedenle maç önü yayını kesmek zorunda kaldılar.

Tarihte benzeri yok! Almanlar, Galatasaray tribünleri nedeniyle Bayern Münih maçının yayınını kesti

"KANE ISLIK KONSERİNİ SONLANDIRDI"

Bild ise stattaki gürültünün 132 desibele kadar çıktığını belirtirken, "Harry Kane mega ıslık konserini sonlandırdı." ifadelerini kullandı.

Tarihte benzeri yok! Almanlar, Galatasaray tribünleri nedeniyle Bayern Münih maçının yayınını kesti

"BAYERN, İSTANBUL'DA TÖKEZLEDİ"

Der Spiegel'de ise Galatasaray'ın Bayern Münih'i zorladığını ifade ederek, "Bayern, İstanbul'da tökezledi ama üç puanı kazanmayı başardı." denildi.

Tarihte benzeri yok! Almanlar, Galatasaray tribünleri nedeniyle Bayern Münih maçının yayınını kesti

"KARAKTER TESTİNİ GEÇTİLER"

ZDF'de yer alan haberde ise "Bayern Münih İstanbul kazanında kazandı. 50 bin taraftarın sürekli ıslıklarına ve Galatasaray'ın cesur hücum takımına karşı Bayern karakter testini geçti." ifadeleri kullanıldı.

Tarihte benzeri yok! Almanlar, Galatasaray tribünleri nedeniyle Bayern Münih maçının yayınını kesti

Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray tribünleri, Bayern maçında Alman televizyonuna yayını bitirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray tribünleri, Bayern maçında Alman televizyonuna yayını bitirtti - Son Dakika
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