Tarsus İdman Yurdu: 3-1 - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu: 3-1

18.02.2021 15:08

STAT: İlçeHAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Sefa Özcan (xx), Ufuk Uğurlu (xx)BODRUMSPOR: Egemen (xx) - Süleyman Özdamar (xxx), Orhan (xxx), Muhammet (xx), Erkan (xxx) (Dk. 82 Halil İbrahim), Oğuzhan (xxx), Sergen (xxx) (Dk. 82 Batuhan), Medeni (xx) (Dk. 51 Emre xx), Ozan (xxxx), Celal (xxx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Sefa Özcan (xx), Ufuk Uğurlu (xx)BODRUMSPOR: Egemen (xx) - Süleyman Özdamar (xxx), Orhan (xxx), Muhammet (xx), Erkan (xxx) (Dk. 82 Halil İbrahim), Oğuzhan (xxx), Sergen (xxx) (Dk. 82 Batuhan), Medeni (xx) (Dk. 51 Emre xx), Ozan (xxxx), Celal (xxx) (Dk. 68 Murat xxx), Cenk (xx) (Dk. 67 Süleyman xx)TARSUS İDMAN YURDU: Barış (x) - Onur (x), Abdussamet (x), Aytaç (xx), Sefa (xx), Ferhat (x), Nurullah (xx), Alperen (xx), Suat (x), Alper (xx), Eyüp (x) (Dk. 67 Mahmut xx)GOLLER: Dk. 15 Aytaç (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 21 Sergen, Dk. 36 ve Dk. 71 (Pen.) Ozan (Bodrumspor)SARI KARTLAR: Aytaç, Sefa, Nurullah (Tarsus İdman Yurdu) - Ozan (Bodrumspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlikle müthiş bir çıkış yapan Bodrumspor, evinde Tarsus İdman Yurdu'nu da mağlup duruma düştüğü maçta yendi, Play-Off hattını yakaladı: 3-1. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, Tarsus'un 15'inci dakikada Aytaç'la bulduğu gole 21'inci dakikada Sergen'le karşılık verdi. Ardından ataklarını sürdüren Bodrumspor, ilki penaltıdan olmak üzere 36 ve 71'inci dakikalarda Türkiye liglerinin en skorer ismi konumundaki Ozan'ın golleriyle 3 puana uzandı. Bodrumspor, bu skorla 42 puana ulaştı.15'inci dakikada konuk Tarsus İdman Yurdu öne geçti. Muhammed'in ceza sahasında uzaklaştırmadığı top Aytaç'ın önüne düştü. Aytaç sert bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.21'inci dakikada Bodrumspor dengeyi sağladı. Tarsus İdman Yurdu'ndan Onur'un ters bir vuruşla havalandırdığı topu Sergen kaleci Barış'tan önce kafayla ağlara gönderdi: 1-1.36'ncı dakikada Bodrumspor üstünlüğü yakaladı. Oğuzhan'ın pasında ceza sahasına giren Ozan bekletmeden vurdu, top filelere gitti: 2-1.71'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Ev sahibi ekibin Murat'ın rakip ceza sahasında düşürülmesiyle kazandığı penaltıyı Ozan gole çevirdi: 3-1.Maç 3-1 bitti.

- Bodrum
Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu: 3-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus İdman Yurdu: 3-1 - Son Dakika
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