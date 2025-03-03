Tartışmalar vardı! İşte Süper Lig\'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takım

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Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı

Her sezon özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında büyük tartışmalara neden olan ve taraftarların sürekli konuştuğu konuların başında gelen penaltı krizini sizin için araştırdık.

Heyecan ve çekişmenin zirvede olduğu Süper Lig'de özellikle 4 büyüklerin daha çok penaltı kazanması da dikkatlerden kaçmazken, 4 büyüklerin son 10 sezonda kazandığı penaltı sayısı belli oldu.

ZİRVEDE GALATASARAY VAR

Transfermarkt'tan alınan verilere göre, Süper Lig'de 4 büyüklerin son 10 sezonda kazandığı penaltı atışları şöyle;