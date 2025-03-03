Tartışmalar vardı! İşte Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takım - Son Dakika
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Spor

Tartışmalar vardı! İşte Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takım

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Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takımlar belirlendi. En çok penaltı atan takım Galatasaray oldu. Galatasaray'ı sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.

03.03.2025 16:25
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Her sezon özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında büyük tartışmalara neden olan ve taraftarların sürekli konuştuğu konuların başında gelen penaltı krizini sizin için araştırdık.

Heyecan ve çekişmenin zirvede olduğu Süper Lig'de özellikle 4 büyüklerin daha çok penaltı kazanması da dikkatlerden kaçmazken, 4 büyüklerin son 10 sezonda kazandığı penaltı sayısı belli oldu.

ZİRVEDE GALATASARAY VAR

Transfermarkt'tan alınan verilere göre, Süper Lig'de 4 büyüklerin son 10 sezonda kazandığı penaltı atışları şöyle;

  • 4 - Trabzonspor 78 penaltı
  • 3- Beşiktaş 81 penaltı
  • 2 - Fenerbahçe 105 penaltı
  • 1 - Galatasaray 108 penaltı
Tartışmalar vardı! İşte Süper Lig\'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takım

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Son Dakika Spor Tartışmalar vardı! İşte Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet null:
    hakemsaray faktörü 96 58 Yanıtla
    Furkan Selvi:
    Sığır Mehmet boş yapma 8 9
  • 78908900:
    penaltıların çokluğundan daha önemlisi kritik anlarda galibiyeti getiren penaltılar daha önemli . 152 2 Yanıtla
    Pinokyo Net:
    emin ol sonuç değişmez 2 6
  • Vahap Kirkor:
    Önemli olan en çok atan değil gs gibi berabere yada 1-0 gerideyken atmak. 85 27 Yanıtla
    Ali Arat:
    o fener değilim angus geçen yıl 16 penaltın var. siz ne kadar kolay kendi pisliğinizi gs a laf atarak ört pas ediyorsunuz 10 8
  • Mevlut Emre:
    Osimen diye biri var sözde yıldız oyuncu adam penalti hariç gol atamıyor turk hakemleri sağ olsun penalti ile şampiyon oluyor cahilerde sanıyorki gs güzel top oynuyor Avrupa da niye geçirdiler yabanci hakem vardı cünkü 37 22 Yanıtla
    Ali Arat:
    Enver Valencia gibi 4 0
  • İzzet hayri çakar:
    buralarda oe ferhat vardı, banlandı mı o arkadaş ne oldu ? 10 10 Yanıtla
    Ali Arat:
    Ferhat yok emre var vahap var 1 1
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