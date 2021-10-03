Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 90+11. dakikada attığı golle 3-2 yendi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, büyük tartışmalara konu olan hakem kararlarına ilişkin yorum yapmadı.

"OLABİLECEK HER TÜRLÜ KÖTÜ ŞANS VEYA SIKINTILAR BAŞIMIZA GELDİ"

"Hakem maçın önüne geçti mi?" sorusunun yanıtlayan Fatih Terim "Olabilecek her türlü kötü şans veya sıkıntılar başımıza geldi. Topu kaptırdık, penaltı oldu. O oldu, bu oldu. Böyle bir karakter koyan takımdan sonra başka şeyin öne geçmesini istemem" ifadelerini kullandı.