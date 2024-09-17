Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı

Geniş Video İzle

Tayvan'da bir spor salonunda bench press yapan halterci, 104 kiloluk çubuğun boynuna düşmesiyle boğulma tehlikesi atlattı. Güvenlik kamerası, sporcunun ağırlığı kontrol edemeyip nefes almakta zorlandığını gösteriyor. Hastaneye kaldırılan halterci, personeli geç müdahale etmekle suçladı. Olay, spor salonlarında güvenlik önlemlerinin artırılması ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Benzer kazalar, spor yaparken partner bulundurma ve ekipman kontrolü önerilerini gündeme getirdi.

17.09.2024 15:45  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'ın Taoyuan şehrindeki bir spor salonunda yaşanan korkunç bir kaza, spor salonu güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Bench press egzersizi yapan bir halterci, 104 kiloluk bir halter çubuğunun boynuna düşmesi sonucu boğulma tehlikesi yaşadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, haltercinin seti tamamlarken yorulduğu ve ağırlığı kontrol edemediği görülüyor. Halter çubuğu adamın boynuna doğru yuvarlanırken, sporcu çaresizce nefes almaya çalışıyor ve yardım için bacaklarını hareket ettiriyor.

Spor salonundaki diğer insanlar, başlangıçta durumun ciddiyetini fark etmedi. Ancak haltercinin bacakları oksijen eksikliği nedeniyle seğirmeye başladığında, bir adam ve bir kadın yardıma koştu. İkisi birlikte ağırlığı kaldırarak adamı kurtardı.

Olay sonrası halterci hastaneye kaldırıldı. Yerel halk, spor salonu personelini olaya geç müdahale etmekle eleştiriyor. Uzmanlar, spor salonlarının müşterilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu ve gerekli önlemleri almamanın yasal sonuçları olabileceğini vurguluyor.

Bu olay, son zamanlarda yaşanan benzer kazaları hatırlattı. Geçen yıl Endonezya'da bir kadın, hızlı giden koşu bandından düşerek hayatını kaybetmişti. Bali'de ise bir vücut geliştirici, ağır bir ağırlığın boynuna düşmesi sonucu ölmüştü.

Bu tür kazalar, spor salonlarında güvenlik önlemlerinin artırılması ve kullanıcıların daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, spor yaparken her zaman bir partnerin bulunmasını ve ekipmanların düzenli kontrolünü öneriyor.

Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı
Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı
Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı
Tayvan\'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı

Güvenlik Kamerası, Tayland, Tayvan, Sağlık, Yaşam, Dünya, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Öztürk:
    "Boynuna halter çubuğu düşen adam...." demeliydiniz... bir Türkçe öğretmeninig görevlendirmelsiniz bence . 21 5 Yanıtla
    Mehmet Demirci:
    Hayat pahalılığından olabilirmi 0 0
  • Ekrem Tepecik:
    Dünya çok küçüldü...Tayvanda bir adamın yaralanması bizim gündemimize girebiliyor. 7 1 Yanıtla
  • Aa:
    mallar adam can çekişiyor bi bakın lan 6 1 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak:
    lütfen bizim memleketteki olayları ilgilenin narin kızımızın katillerini bulun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:11:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement