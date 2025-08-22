TCG ANADOLU ile Zafer Yolculuğu 23 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TCG ANADOLU ile Zafer Yolculuğu 23 Ağustos'ta başlıyor

TCG ANADOLU ile Zafer Yolculuğu 23 Ağustos\'ta başlıyor
22.08.2025 13:52  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Millî Savunma Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Zafer Yolculuğu' programı, 23 Ağustos 2025 tarihinde hayata geçiriliyor.

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kapsamında yürütülen etkinlikler çerçevesinde bu özel programda, akademik, kültürel, sportif ve teknolojik alanlarda başarı gösteren 350 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından seçilerek TCG ANADOLU gemisinde tarihi bir yolculuğa davet edildi.

Bu program aynı zamanda, Bakanlık tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen ve 110 bin gencin Çanakkale'deki şehitlikler ve tarihi alanları ziyaret etmesini sağlayan büyük organizasyonun bir lansmanı niteliği taşıyor.

Katılımcılar arasında özellikle mühendislik ve teknik bölümlerde öğrenim gören gençler ile milli teknoloji hamlesine ilgi duyan öğrenciler yer alıyor. Gençler, bu anlamlı yolculukta hem TCG ANADOLU'yu yakından tanıma hem de "Mavi Vatan" vizyonunu yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da bu anlamlı programda gençlere eşlik edecek; gün boyunca gençlerle birlikte gemide bulunarak onların heyecanına ortak olacak.

TCG ANADOLU ile Zafer Yolculuğu 23 Ağustos'ta başlıyor
TCG ANADOLU ile Zafer Yolculuğu 23 Ağustos'ta başlıyor

Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TCG ANADOLU ile Zafer Yolculuğu 23 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:07:57. #7.12#
SON DAKİKA: TCG ANADOLU ile Zafer Yolculuğu 23 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.