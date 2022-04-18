TEB BNP Paribas Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı - Son Dakika

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvanda mücadele eden Berfu Cengiz, eleme maçında Rumen Ana Bogdan'a 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek ana tablo şansını yitirdi.

Elemelerde rakiplerine üstünlük kuran Avusturyalı Julia Grabher, Rus sporcular Anastasia Potapova, Marina Melnikova, Ukraynalı Lesia Tsurenko ve Çinli Qiang Wang adlarını ana tabloya yazdırdı.

Günün erken saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağmur, maç programının değişmesine neden oldu. Ana tablodan oynanması planlanan dört karşılaşma sarkan program nedeniyle yarına ertelendi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası, yarın ana tablo karşılaşmaları ile devam edecek. Turnuvaya wild card ile katılan milli raketlerden İpek Öz, Hollandalı Arantxa Rus, Pemra Özgen ise Julia Grabher ile kozlarını paylaşacak.

Son şampiyon Sorana Cirstea ve 1 numaralı seribaşı Elise Mertens gibi isimlerin korta çıkacağı günde, çiftler mücadelesi de start alacak.

???????