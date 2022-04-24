TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da zafere Anastasia Potapova ulaştı - Son Dakika

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da tekler finalinde Anastasia Potapova, rakibi Veronika Kudermetova'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Tekler finalinde turnuvaya elemelerden başlayan Anastasia Potapova ile 3 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova kozlarını paylaştı. Mücadeleye iyi giren, geçen yıl İstanbul'da yarı finalde kaybeden Kudermetova oldu. Henüz üçüncü oyunda servis kıran ve 3-1'le öne geçen başarılı oyuncu, sonrasında oyunun 3-3'e gelmesini engelleyemedi. İyi oyununu devam ettiren Potapova, ilk setin son beş oyununu kazanarak ilk seti 6-3 tamamladı. 21 yaşındaki Potapova, ikinci sete de bıraktığı yerden başladı. Kısa sürede 3-0'lık üstünlük yakalayan başarılı oyuncu, iyi oyununun yanı sıra rakibinin de hatalarıyla beraber rahat bir oyun ortaya koydu. Son bölümde Kudermetova'nın geri dönmesine izin vermeyen Anastasia Potapova, 6-1'le maçı noktaladı. Yaklaşık dört yılın ardından ilk finaline İstanbul'da çıkan Potapova, kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Türkiye'de elde etti. İlk zaferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Potapova, İstanbul'daki performansının üzerine ekleyerek devam etmek istediğini ve yeni başarıların başlangıcı olmasını dilediğini aktardı.