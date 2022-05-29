Teco Karacabey Belediyespor – Bodrumspor: 0-3

STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Bilal Gölen (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (x) - Enes (xx), Hakan (x), Abdullah (xx), Bekir Can (x) (Dk. 84 Efe), Arda (xx), Sergen (x) (Dk. 57 Ata x), Uğur Mustafa (x), Harun (x) (Dk. 46 Berk Ali x), Devrim (x) (Dk. 71 Ahmet Eren x)BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) - Süleyman Özdamar (xxx), Üzeyir (xxx), Onur (xxx), Erkan (xx), Yekta (xx) (Dk. 63 Seçkin xx), Samet (xxx) (Dk. 87 Apti Mert), Süleyman Güneş (xxx) (Dk. 63 Burhan x), Celal (xxx) (Dk. 79 Berk İsmail x), Cenk (xxx), Erdem (xxx) (Dk. 87 Bahadır)GOLLER: Dk. 30 Erdem, Dk. 39 Samet, Dk. 54 Cenk (Bodrumspor)SARI KARTLAR: Cenk, Süleyman Güneş, Erkan, Süleyman Özdamar, Seçkin (Bodrumspor), Berk Ali (Karacabey Belediyespor)KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Berk Ali (Karacabey Belediyespor)Bodrumspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. TFF 2'nci Play-Off finalinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Teco Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar rakibini 3-0 yenerek adını bir üst lige yazdırmasını bildi. Bodrumspor müsabakanın 30'uncu dakikasında Erdem'in golüyle öne geçti: 0-1. Samet 39'uncu dakikada skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Cenk 54'üncü dakikada Bodrumspor'un üçüncü golüne imza atan isim oldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Ege ekibi 1'inci Lig'e yükseldi. Maç bitiminde Bodrumsporlu oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar büyük coşku yaşadı. Karacabey Belediyespor ise umutlarını gelecek sezona bıraktı.15'inci dakikada sağ kanattan çizgiye inen Süleyman Güneş'in ortasında Samet kafayı vurdu, top Karacabey Belediyespor savunmasından döndü.23'üncü dakikada Bodrumspor tehlikeli geldi. Üzeyir'in penaltı noktasına gönderdiği topa Süleyman Güneş gelişine vurdu. Karacabey Belediyespor kalecisi Veysel meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.30'uncu dakikada Bodrumspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta sağ kanattan Üzeyir ortaladı, savunmanın arkasından kafayı vuran Erdem ağları havalandırdı: 0-1.39'uncu dakikada Bodrumspor farkı ikiye çıkardı. Sergen'in ara pasında araya giren Samet, kaleci Veysel'i de çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 0-2.50'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Süleyman Güneş'in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.54'üncü dakikada Bodrumspor skoru 3-0'a getirdi. Sol kanattan yaptığı baskı sonucu topu kapan Cenk kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert vurdu: 0-3.
74'üncü dakikada Karacabey Belediyespor'da kazanılan serbest vuruşu Ahmet Eren kullandı, Bodrumspor savunması son anda araya girerek tehlikeyi savuşturdu. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, maçı kazanan Bodrumspor Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.
Son Dakika › Spor › Teco Karacabey Belediyespor – Bodrumspor: 0-3 - Son Dakika