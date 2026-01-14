Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap - Son Dakika
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap

14.01.2026 23:41
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının sonunda konuştu. N'Golo Kante transferi hakkında sorulan soruya yanıt veren Tedesco, ''Başka oyuncular hakkında bir şey diyemem. Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Çıkan dedikodular hakkında yorum yapmam.'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'ATAMAZSANIZ MAÇ ZORLAŞIYOR'

Mücadeleyi değerlendiren Tedesco, "İlk yarı çok daha hızlı ve daha iyi olmalıydık. Yine de 3-4 net pozisyon ürettik. Böyle maçlarda bunları atamazsanız maç zorlaşıyor. Rakip de iyi savunma yaptı. İyi ki son dakikalarda Talisca'nın golü geldi." dedi.

N'GOLO KANTE SORUSUNA CEVAP

"N'Golo Kante için bir şey söylemek ister misiniz?" şeklinde gelen soruya yanıt veren Tedesco, "Başka oyuncular hakkında bir şey diyemem. Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Çıkan dedikodular hakkında yorum yapmam." ifadelerini kullandı.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Transfer döneminde kendisine gösterilen destek hakkında yönetime ve ekibe teşekkür eden Tedesco, "Hiçbir kulüpte, yönetim anlamında transferde bu kadar destek görmedim. Başkan, Ertan Torunoğulları, Devin Özek çok çalışıyor. Onları tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.

'BAZEN MANTIKLI BAZEN MANTIKSIZ'

Galatasaray karşısında da aynı taktiği uyguladıklarını vurgulayan Tedesco, "Bunu yapmak bazen mantıklı, bazen de mantıksız oluyor. Taktiksel fark dışında 4'lü oynadık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

