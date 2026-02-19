Tedesco'dan maç sonu olay itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tedesco'dan maç sonu olay itiraf

Tedesco\'dan maç sonu olay itiraf
19.02.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kötü bir oyun sergilediklerini belirten İtalyan hoca, ''Mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik.'' dedi.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'e 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"4-0, 5-0 OLABİLİRDİ"

Kötü bir oyun sergilediklerini ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Tedesco, "Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı." dedi.

SIKINTI YARATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil." ifadelerini kullandı.

Tedesco'dan maç sonu olay itiraf

"ÖZGÜVENİMİZİ KAYBETTİK"

Öz güvenlerini kaybettiklerini dile getiren Tedesco, "3-0 yenildiğinizde, birçok şey yolunda gitmemiş demektir ve Forest adına birçok şey yolunda gitmiştir. Bu tür bir atmosferde özgüven kazanırsınız, ancak biz öz güvenimizi kaybettik ve ilk yarı bizim için zor geçti." yorumunda bulundu.

"BUGÜN ÇOK ZORLANDIK"

Tedesco son olarak, "Öncelikle, iyi organize olmuş bir takıma karşı oynadık. İyi oyunculara karşı oynadık. Fiziksel özelliklerini ve oyuncu kalitelerini gördüğünüzde, bizim için zordu. İyi oyuncuları var, sahada iyi karar veren oyuncuları var. Bugün çok zorlandık." sözlerini sarf etti.

Nottingham Forest, Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco'dan maç sonu olay itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    ha akıllı ol 1 1 Yanıtla
  • nazım arat nazım arat:
    Gitsinler cimbomdan, Okan hocadan, fatih hocadan yardım alsınlar. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

00:29
Gece yarısı çok sayıda atama Adalet Bakanlığı’nda 4, İçişleri Bakanlığı’nda 3 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! Adalet Bakanlığı'nda 4, İçişleri Bakanlığı'nda 3 bakan yardımcısı değişti
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 00:40:31. #7.11#
SON DAKİKA: Tedesco'dan maç sonu olay itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.