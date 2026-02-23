Tedesco, Ederson\'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-1 beraberlikle sona eren Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Takımdaki eksiklere değinen Tedesco, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkrabilecek mi, ona da bakacağız." dedi.
Ederson'un sağlık durumu hakkında detaylı bir açıklama yapan Tedesco, Brezilyalı kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Bu sezon Fenerbahçe kalesini 28 maçta koruyan Ederson, kalesinde 26 gol görürken, 11 maçta da kalesini gole kapattı.
