Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray' ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takımın teknik direktörleri ve futbolcuları ortak basın toplantısında buluştu.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takım kaptanlarından Nelson Semedo, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Mauro Icardi hazır bulundu.
Basın toplantısına Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'nun hareketi damga vurdu. Tedesco su içerken Okan Buruk'a da su içip içmeyeceğini sordu. Buruk, gülümseyip teşekkür ederek istemediğini söyledi.
Son Dakika › Spor › Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?