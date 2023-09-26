TFF Başkanı Büyükekşi yarı otomatik ofsayt sistemi için tarih verdi - Son Dakika

TFF Başkanı Büyükekşi yarı otomatik ofsayt sistemi için tarih verdi

Son Güncelleme: 26.09.2023 19:27

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarı otomatik ofsayt sisteminin 1 Ocak itibariyle kullanılmaya başlayacağını duyurdu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılmaya başlayacağı tarihle ilgili net açıklamalar yaparak tarih verdi.

1 OCAK'TA RESMEN GEÇİLİYOR

Mehmet Büyükekşi, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, 1 Ocak itibariyle yarı otomatik ofsayt sistemine geçiş yapılacağını resmen açıkladı.

"İNSAN UNSURUNU BİR NEBZE ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Canlı yayından konuşan Büyükekşi, "İkinci devreden itibaren yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. İnsan unsurunu bir nebze daha ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek. Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi yarı otomatik ofsayt sistemi için tarih verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi yarı otomatik ofsayt sistemi için tarih verdi - Son Dakika
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