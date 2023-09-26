TFF Başkanı Büyükekşi yarı otomatik ofsayt sistemi için tarih verdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılmaya başlayacağı tarihle ilgili net açıklamalar yaparak tarih verdi.
Mehmet Büyükekşi, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, 1 Ocak itibariyle yarı otomatik ofsayt sistemine geçiş yapılacağını resmen açıkladı.
Canlı yayından konuşan Büyükekşi, "İkinci devreden itibaren yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. İnsan unsurunu bir nebze daha ortadan kaldırmış olacağız" dedi.
Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek. Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.
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