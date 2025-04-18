Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ta süpriz bir gelişme yaşandı.
İngiliz devi Manchester United'da istediği forma süresini bulamayan Altay Bayındır, menajerler yoluyla Siyah-beyazlı ekibe önerildi.
Siyah-beyazlı yönetim, oyunucunun yüksek maliyeti ve hali hazırda Mert Günok'un kadroda yer alması sebebiyle öneriye sıcak bakmadı. Kartal, eğer transfer gerçekleşecekse herhangi bir ücret ödemek istemediğini Manchester'a bildirdi.
Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetinin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.
Son Dakika › Spor › Tek bir şartları var! Altay Bayındır, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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