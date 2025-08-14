Tek bir şey istedi! Kerem\'den Galatasaray\'a sürpriz telefon

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Kerem Aktürkoğlu'nun, sarı-lacivertlilere transferi kesinleşince Galatasaray'ın kulüp personellerine ve bazı eski futbolculara telefon açtığı iddia edildi.

KEREM'DEN GALATASARAY'A TELEFON

Sabah'ta yer alan habere göre Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yle kesin olarak anlaşmasının ardından Galatasaray'da kendisine yakın gördüğü kulüp personellerini ve bazı eski futbolcuları arayarak hellalik istedi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Kerem Aktürkoğlu'nun söz konusu isimlerle telefonda yaptığı görüşmede, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği öne sürüldü.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla toplam 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 46 gol ve 42 asistlik istatistik yakalamıştı. Milli futbolcu, sarı-kırmızılılarla 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşamıştı.