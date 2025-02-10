Beşiktaş'tan Süper Lig'in 23. haftasında oynanan, ve Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle sonuçlanan Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesine dair bir paylaşımda bulundu.
Siyah-Beyazlılar'dan yapılan paylaşımda "İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'ız, şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı - Son Dakika
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