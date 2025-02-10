Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı - Son Dakika
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Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı

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Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesi olayına Beşiktaş'tan tepki geldi. Siyah-Beyazlılar, yaşanan duruma dair bir paylaşım yaparak 'İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'ız, şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız.' ifadelerini kullandı.

10.02.2025 09:08
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Beşiktaş'tan Süper Lig'in 23. haftasında oynanan, ve Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle sonuçlanan Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesine dair bir paylaşımda bulundu.

"İYİ Kİ BEŞİKTAŞLIYIZ"

Siyah-Beyazlılar'dan yapılan paylaşımda "İyi ki Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'ız, şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız." ifadeleri kullanıldı.

Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş'ta tepkisiz kalmadı
Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı

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Son Dakika Spor Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ankaragüçlüyüz:
    bi sus bi dur be kızım büyüklerin konuşuyor, erkek erkeğe kavga izliyoruz eziktasjksjsjsks 264 12 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    Galatasaray farkı bir şey anlatılmaz yaşanır iyiki Galatasarayliyiz 106 93 Yanıtla
  • Apple User:
    iyiki gs liyizz???? 116 82 Yanıtla
  • Sezgin Günal:
    he he 8 taş sende kendini nimetten sanıyanya 115 53 Yanıtla
  • Sezer Akkurt:
    Sen sus küçük evlat 52 101 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    59 öncesi şampiyonluk sayesinde 3 yıldızınız var ağlayıp sızlayıp zorla aldınız. şerefmiş hakmış pehh 140 9 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Biz de diyorduk Jimnastik kulübü neden sessiz??!! Çok şükür ses geldi yaşam belirtisi var... 80 61 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    sıra size de gelecek sizde takımı çekersiniz aynı hakemi getirin de görelim haksız bir penaltı verir haksız kırmızı çıkarır sizide kaçırtır sahadan delikanlı futbolu fenerin kuyruğuna takılınca bitti 67 40 Yanıtla
  • Osman Koca:
    dünyaya rezil olduk valla 65 10 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    sizin için önemli ama bazıları için hak şeref önemsiz konular 45 9 Yanıtla
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