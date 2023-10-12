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Herkes para için gittiğini zannediyordu! Benzema, Suudi Arabistan'ı neden seçtiğini açık açık söyledi - Son Dakika

Herkes para için gittiğini zannediyordu! Benzema, Suudi Arabistan'ı neden seçtiğini açık açık söyledi

Son Güncelleme: 12.10.2023 17:46

Al Ittihad'a transfer olan Benzema, Arabistan tercihi hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önceden Arabistan'a gelmek istediğini belirten 35 yaşındaki yıldız, "Futbol projesi devreye girdi. Bu yüzden hikayenin bir parçası olmak istedim" dedi.

İspanyol devi Real Madrid'den Al Ittihad'a transfer olan yıldız futbolcu Karim Benzema, Suudi Arabistan tercihi hakkında açıklamalarda bulundu.

"SUUDİ FUTBOLUNUN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Benzema, "Real Madrid'de yaptığım ve kazandığım her şeyle birlikte, yeni bir meydan okumayı denemek için iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çok uzun zamandır, futboldan önce bile hep buraya gelmek istemiştim ve futbol projesi devreye girdi. Bir anda büyüyen ve çok ses getiren bir projeydi. Bu yüzden kendi adıma hikayenin bir parçası olmak istedim. Suudi futbolunun gelişmesine yardımcı olmak istedim" dedi.

3 GOL ATTI

Al Ittihad ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan 35 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan ekibinde şu ana kadar 7 maçta 3 gol attı.

Tek derdi para değilmiş! Benzema, Suudi Arabistan tercihinin nedenini söyledi
Tek derdi para değilmiş! Benzema, Suudi Arabistan tercihinin nedenini söyledi
Tek derdi para değilmiş! Benzema, Suudi Arabistan tercihinin nedenini söyledi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Suudi Arabistan, Karim Benzema, Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes para için gittiğini zannediyordu! Benzema, Suudi Arabistan'ı neden seçtiğini açık açık söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes para için gittiğini zannediyordu! Benzema, Suudi Arabistan'ı neden seçtiğini açık açık söyledi - Son Dakika
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