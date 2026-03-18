Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Süper Amatör Lig'de mücadele eden İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında 1 Mart'ta oynanan ve uzatma dakikalarında yaşanan olay nedeniyle tatil edilen karşılaşma, penaltı atışının yapılması için yeniden oynandı. Deplasman ekibi, sadece bir penaltı atışı kullanmak için toplam 226 kilometre yol gitmek zorunda kaldı.

Edirne Süper Amatör Futbol Ligi'nin 13. haftasında oynanan İpsalaspor - Yeniimaret Spor karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 90+7. dakikasında Yeniimaret Spor'un kazandığı penaltı sonrası, İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmemesi üzerine hakem karşılaşmayı tatil etti.

TEK BİR PENALTI İÇİN 226 KM YOL GİTTİLER

Karşılaşmaya ilişkin alınan kararda, penaltı atışının daha sonra kullandırılmasına hükmedildi. Bu kapsamda Yeniimaret Spor'un penaltıyı kullanmak için İpsala'ya gidip dönmesi gerekti. Takım, 113 kilometre gidiş ve 113 kilometre dönüş olmak üzere toplam 226 kilometre yol kat etti.

'DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK'

Amatör lig şartlarında mücadele eden ve sınırlı imkanlara sahip kulüp için bu durum dikkat çekerken, futbolcular yaşananlara tepki gösterdi. Maç sonrası konuşan Yeniimaretsporlu Onur Istık, "Çok kısa sürede atılan bir gol oldu. Futbol hayatımda böyle bir durum yaşamadım. Belki de dünya tarihinde bir ilk. Şampiyonluk yarışında önemli bir gol attık. Bu golü yeni doğan kızıma armağan ediyorum" dedi.

'BİR PENALTI İÇİN KİLOMETRELERCE YOL GELDİK'

Futbolculardan Bartuğ Evci ise, "Bu kararı anlamakta zorlandık. Herkes işini gücünü bıraktı. Okuldan gelen arkadaşlarımız var. Sadece birkaç saniyelik bir penaltı için bu kadar yol yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

'KARARI DUYUNCA HAYRET ETTİK'

Koray Kaya da, "Penaltıyı kazandıran bendim. İlk başta maçın hükmen sonuçlanacağını düşündük. Ancak sonradan böyle bir karar alındı. Bayram öncesi planlarımız vardı, hepsi değişti. Bu kadar yol gideceğimizi öğrenince şaşırdık" diye konuştu.

Edirne, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 19:46:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.