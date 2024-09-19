Galatasaray derbisi öncesi Kasımpaşa'yı da mağlup edip yoluna devam eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 32 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmıştı.
Avrupa'da 185 takım arasında Real Madrid'in ardından ikinci sıraya oturan sarı-lacivertliler, kırılması zor bir rekora imza attı. Son yenilgisini 316 gün önce Trabzonspor'a karşı alan Fenerbahçe, 32 maçlık namağlup serisiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Avrupa'nın 10 büyük liginde ikinci takım olarak dikkat çeken Fenerbahçe, Real Madrid'in ardında ikinci sırada yer alıyor. İspanyol devinin 37 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.
Avrupa'da yenilmezlik serileri şöyle;
Son Dakika › Spor › Tek rakip Arda'lı Real Madrid! Fenerbahçe'den inanılması zor başarı - Son Dakika
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