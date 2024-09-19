Tek rakip Arda'lı Real Madrid! Fenerbahçe'den inanılması zor başarı - Son Dakika
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Spor

Tek rakip Arda'lı Real Madrid! Fenerbahçe'den inanılması zor başarı

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Fenerbahçe, 32 maçlık yenilmezlik serisiyle Avrupa'da Real Madrid'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Son yenilgisini 316 gün önce Trabzonspor'a karşı alan sarı-lacivertli takım, bu başarısıyla dikkat çekiyor.

19.09.2024 10:30
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Galatasaray derbisi öncesi Kasımpaşa'yı da mağlup edip yoluna devam eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 32 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmıştı.

EN SON 316 GÜN ÖNCE YENİLDİLER

Avrupa'da 185 takım arasında Real Madrid'in ardından ikinci sıraya oturan sarı-lacivertliler, kırılması zor bir rekora imza attı. Son yenilgisini 316 gün önce Trabzonspor'a karşı alan Fenerbahçe, 32 maçlık namağlup serisiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Avrupa'nın 10 büyük liginde ikinci takım olarak dikkat çeken Fenerbahçe, Real Madrid'in ardında ikinci sırada yer alıyor. İspanyol devinin 37 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Avrupa'da yenilmezlik serileri şöyle;

Tek rakip Arda\'lı Real Madrid! Fenerbahçe\'den inanılması zor başarı

Trabzonspor, Real Madrid, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tek rakip Arda'lı Real Madrid! Fenerbahçe'den inanılması zor başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Coşkun Aksu:
    Tekrar Trabzon sporu bekleyın?? 29 75 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Cumartesi kıracağız o rekoru (GS) 30 59 Yanıtla
  • fehmi ergul:
    Bunlar lille'ye yenilmediler mi bi iki ay önce? 24 35 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Aman ne büyük başarı! her taraf şampiyonluk dolu kupa dolu ! Balonsporum benim, şikebahçem 22 28 Yanıtla
  • Hakan Yıldız:
    Şaka gibi haber ?? 26 20 Yanıtla
  • Hakkican Àydogdu:
    Bu sene namalup devam 26 14 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Ne bos isler 14 21 Yanıtla
  • bayram yilmaz:
    Arkadaş, bu diğer takımlar, Şampiyonlar ligi, Uefa ligindeki maçlarla beraber, böyle rakamları var. Fenerbahçe nin, buralarda yenilmelerini neden saymıyorsun? Züğürt tesellisi işte. 8 11 Yanıtla
  • Fatih Üstün:
    Coşkun Aksu güldürme bizi 6 10 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Fener niye ağlıyo o zaman? 4 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tek rakip Arda'lı Real Madrid! Fenerbahçe'den inanılması zor başarı - Son Dakika
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