Teklif edilen rakam öyle böyle değil! Barcelona, Jaden Philogene için kolları sıvadı - Son Dakika
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Spor

Teklif edilen rakam öyle böyle değil! Barcelona, Jaden Philogene için kolları sıvadı

Teklif edilen rakam öyle böyle değil! Barcelona, Jaden Philogene için kolları sıvadı

Barcelona, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye Jaden Philogene için 23 milyon euroluk bir teklif sundu. Hull City ise sözleşmesi 2026'ya kadar süren Philogene için teklifi değerlendirmeye aldı.

30.06.2024 13:20
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın takımı, futbol dünyasını şaşırtacak bir transfer teklifiyle gündeme geldi. Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre Barcelona, Hull City'nin yıldızı Philogene için 23 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

İngiliz ekibi Hull City ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Philogene için yapılan bu teklife Acun Ilıcalı cephesi henüz bir yanıt vermedi ve teklif değerlendirmeye alındı.

BARCELONA TAKİPTE

İspanyol devi Barcelona, Jaden Philogene'yi uzun süre takip ediyor. Hull City'nin 2023 yazında 5.8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen sezon oynadığı 32 lig maçında 12 gol atıp 6 asist yaptı.

Teklif edilen rakam öyle böyle değil! Barcelona, Jaden Philogene için kolları sıvadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Barcelona, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teklif edilen rakam öyle böyle değil! Barcelona, Jaden Philogene için kolları sıvadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu: Adamın bi siyah tişortu var, yaz kış yıkayıp yıkayıp onu giyiyor. 23 milyon euronun pazarlığını yaparken biraz komik oluyordur. 21 14 Yanıtla
    Aytac Uygur: Seni bile alır o daha komiğine giderdi 22 10 Alper Elma: yıkayıp giyiyirmusmus, adam evindeki siyah tişört sayısı kadar senin elbisen yoktur 15 8 ferhat eser: Aytaç endere 200 lira ver taksimde 50 takla atar ucuza kapatırsın bunu :)) 7 2
  • ferhat eser: hull citinin haberleri Türkiyede yerel haberlerde neden çıkar ne alaka şimdi anlayan varmı??? 12 16 Yanıtla
  • Aa se: Yersen. Bir soru: Uluslararası para aklama çetelerinden haberi olan var mı? Nasıl aklıyorlar acaba. Çok merak ettim. Fikri olan? 3 3 Yanıtla
    Murat Yılmaz: futbol, borsa ve kripto ile 5 0 Aytac Uygur: En azından transferde sahte rakam bildirip devleti dolandırmıyorlar bazıları gibi 3 0
  • Mehmet Yılmaz: ağacın dalı arının balı 4 0 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Soğnadan Görme Düne Kadar Amigoluk Yapıyordu . 1 0 Yanıtla
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