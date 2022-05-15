Fransız devi inat etti, Kerem'i alacak! İşte Galatasaray'a yaptıkları son teklif - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız devi inat etti, Kerem'i alacak! İşte Galatasaray'a yaptıkları son teklif

15.05.2022 14:02

Fransız ekibi Lyon'un Kerem Aktürkoğlu ısrarı bitmiyor. 7 milyon euroluk teklif ile Galatasaray'ın kapısını çalan Fransız ekibi, sarı-kırmızıların olumsuz cevabı üzerine fiyatı 12 milyon euroya kadar yükseltti. Galatasaray'ın beklentisinin ise 15 milyon euro civarında olduğu biliniyor.

Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu, şimdiye kadar çıktığı 50 maçta 11 kez gol atarken, 9 da asist yaptı. Toplamda 20 gole doğrudan katkıda bulunan genç oyuncu, bu performansı ile Avrupa devlerinin radarına girdi.

LYON'UN TEKLİFİ AZ BULUNDU

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un yaptığı 7 milyon euroluk teklif, sarı-kırmızılı yönetim tarafından yetersiz bulundu. Fransız ekibi ise fiyatı arttırarak 12 milyon euroluk teklif ile Kerem'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray 15 milyon euroluk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabilir.

YORUMLAR
500
Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı Fransa'da Türkiye rüzgarı esti Fransa'da Türkiye rüzgarı esti

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Transfer, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız devi inat etti, Kerem'i alacak! İşte Galatasaray'a yaptıkları son teklif - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:49 AK Parti'de BAE krizi iddiası: Cahit Özkan'ın istifası istendi, direniyor
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:12:52. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız devi inat etti, Kerem'i alacak! İşte Galatasaray'a yaptıkları son teklif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement