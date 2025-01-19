İspanyollar duyurdu: İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray\'a

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Barcelona'ya transfer olduktan bir sezon sonra İspanyol devine veda eden ve eski takımı Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu. Galatasaraylı olduğu bilinen Türk asıllı Alman yıldız ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

"TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR"

İspanyol basınından Todo Fichajes'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, İlkay'ın sarı-Kırmızılı takıma transferine ilişkin şu bilgilere yer verildi;

"İlkay Gündoğan, Manchester'dan tekrar ayrılarak Türkiye'ye gidebilir ve 34 yaşında Premier Lig'e veda edebilir. İyi bir performans sergilediği Barcelona'daki kısa döneminin ardından Pep Guardiola, onu tekrar kadroya almak için ikna etti ancak bu sezon tam anlamıyla istikrarı yakalayamadı.

"ONU CITY'DE İSTEMEYENLER VAR"

Şimdi onu City'de görmek istemeyen birçok çatlak ses var. Galatasaray ise Alman milli oyuncuyla sözleşme imzalamak için çok istekli ve hamleler yapacak. Alman uyruklu olmasına rağmen ailesinin tamamı Türk kökenli ve Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ DUYURDULAR

Aslına bakılırsa bu, Galatasaray'ın Dortmund'un eski oyuncusuyla sözleşme imzalamaya çalıştığı ilk sefer değil ve hiç şüphe yok ki artık onu imzalayabilmek için tüm koşullar oluştu. Kaynaklarımıza göre Galatasaray kendisine 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu teklif sundu ve City'nin pek fazla engel koyacağı düşünülmediğinden oyuncuyu sadece takip edecek."

İLKAY'IN SEZON PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla 19'u ilk 11 olmak üzere 27 maça çıktı. İlkay, bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak 34 yaşındaki yıldız orta sahanın sezon başında geri döndüğü İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.