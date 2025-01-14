Teklifi reddettiler: Fenerbahçe'de transfer iptal - Son Dakika
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Spor

Teklifi reddettiler: Fenerbahçe'de transfer iptal

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Stopere takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'u kadrosuna katmak için uzun süredir mesai harcıyordu. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin son teklifini de reddetti ve anlaşmaya sağlanamadı.

14.01.2025 17:35
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Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun da dile getirdiği gibi gündem stoper takviyesi. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan ve temasa geçilen Diego Carlos transferinden anlaşma çıkmadı.

ASTON VİLLA, TEKLİFİ REDDETTİ

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile sürdürdüğü görüşmelerde son kararın çıktığı belirtildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Fenerbahçe'nin son teklifini de reddetmesiyle iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı. Haberde "Günlerce süren görüşmelere rağmen Aston Villa son teklifi kabul etmedi" ifadeleri kullanılırken Diego Carlos'u transfer etmek için birçok kulübün devrede olduğu belirtildi.

Teklifi reddettiler: Fenerbahçe'de günlerdir mesai harcanan transfer iptal
Diego Carlos

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Konyaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur" sözleriyle stoper talebini dile getirmişti.

DIEGO CARLOS'UN SEZON PERFORMANSI

2022'den bu yana İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos, bu sezon takımıyla 17 maça çıktı. Carlos, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Teklifi reddettiler: Fenerbahçe\'de transfer iptal

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Son Dakika Spor Teklifi reddettiler: Fenerbahçe'de transfer iptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oooo:
    Fenerin durumu gerçekten iyi değil Her an entübe olabilir! 20 5 Yanıtla
    Alper Ülgentay:
    Salla boşver uyutsunlar 0 0
  • murat olguner:
    Abi benim bile futbol aklım yokken el nesry bırak 20 milyonu 5 tl verip almazdim nerde bitik futbolcu var takıma doldurdu artık istifa et Ali koc 12 4 Yanıtla
    ercan aydıroğlu:
    sorsan 30 milyon veriyolarmış :D 0 0
  • Adem Akpinar:
    Futbolu icat edenin ta a koyayım 12 1 Yanıtla
  • Osman:
    TFF ve MHK yanınızda bi de utanmadan transfermi istiyo bu huysuz herif 4 6 Yanıtla
    19815530:
    tff mhk floryadan çıkıyor! 0 0
  • ercan aydıroğlu:
    paranın köpeği olmayan hiç bir ahlaklı topçu fenere gelmez 4 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    abi ulkenin gelir duurmuna gore bir futbolcuya 1 milyon euro bile cok cok fazla kaldiki klupler batik borclar kapanmaz yuzer durur busekil iyisimi kluolerin satilmazi ticari mantikla kar zarar gozetilekerek devam edilmeli bol bol dagitmak olmaz devlet el atmaki artik 2 0 Yanıtla
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