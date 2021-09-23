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Teknik direktör Hikmet Karaman, Emre Demir'in Barcelona'ya transferini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Teknik direktör Hikmet Karaman, Emre Demir'in Barcelona'ya transferini değerlendirdi Açıklaması

23.09.2021 20:11
Teknik direktör Hikmet Karaman, Emre Demir'in Barcelona'ya transferini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Emre Demir'in Barcelona'ya transferine ilişkin "Önemli bir transfer.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Emre Demir'in Barcelona'ya transferine ilişkin "Önemli bir transfer. Kayseri'den aynı sezonda bir oyuncumuzun Fransa'ya bir oyuncumuzun İspanya'ya gitmesi, İspanya'nın en büyük takımı Barcelona'ya gitmesi şehrimiz adına altyapı hocalarımız adına gurur verici." dedi.

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, Galatasaray maçını geride bıraktıklarını söyledi.

Önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Karaman, "Sevinçliyiz, moralliyiz ama önümüzde Giresunspor maçı var. Şu an bütün düşüncemiz Giresun maçı. Biliyorsunuz maç 13.30'da ve ilk defa 13.30'da maçı oynayacağız. 13.30 maçlarını da bazen şöyle düşünüyorum, o saatte maçı oynamak için yaklaşık 3,5 saat önce takıma maç yemeği yediriyorsun, 2 saat önce stadyumda oluyorsun. En azından 15.00-16.00 gibi olabilmeli. Oyuncularımla konuştum. Maça güçlü kuvvetli çıkmak zorundayız. Dolayısıyla rakibimizi bu akşam Fenerbahçe maçında izleyeceğiz. Onlar da zor durumda ama Kayserispor olarak ligde belli bir konumda kalmak istiyoruz. Bunu için de bir an önce puanları toplayıp takım planlamasını doğru yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Karaman, Giresunspor maçında takıma, sakatlıkları bulunan Uğur Demirok ve Mario Gavranovic'in de katılabileceğini aktardı.

Emre Demir'in Barcelona'ya transferi

Emre Demir'in Barcelona'ya transferini de değerlendiren Hikmet Karaman, şunları kaydetti:

"Emre yetenekli bir kardeşimiz. Biliyorsunuz Emre'yi, Nurettin'i, Doğan'ı burada alıp A takımda oynatan benim. Hatta Eray'ı da ben aldım. Eray'da müthiş gelişim var. Bir de Talha'mız var, onu da unutmayalım. Emre'yi geldiğimde sakatlığından dolayı biraz geri gördüm. Bir sakatlık geçirmiş fakat son 2-3 gündür antrenmanlarda Emre'yi çok iyi gördüm. Bu fiziksel kapasitesini de yukarı taşırsa önümüzdeki haftalardan sonra ondan faydalanmayı düşünüyorum. Önemli bir transfer. Buradan, Kayseri'den aynı sezonda bir oyuncumuzun Fransa'ya gitmesi bir oyuncumuzun İspanya'ya gitmesi, İspanya'nın en büyük takımı Barcelona'ya gitmesi şehrimiz adına altyapı hocalarımız adına gurur verici. İnşallah bu sayıları çoğaltır, hem kulübümüze ekonomik anlamda hem prestij anlamda birçok şeyler katarız."

Kadro yapılanmasına gittiklerini aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Biz haddimizi bilerek devam etmeliyiz. Lütfen, hepinizden rica ediyorum, evet, teknik anlamda bizim hedefimiz oyuncuları geliştirmek, daha iyi bir takım yapabilmek, taraftarımızın ve şehrimizin alkışladığı bir takım yapabilmek ama bunlar 20 antrenmanla olmaz. Bunlar bir süreç işi. Oyuncuyu geliştirme, hazırlama, takımı geliştirme, dolayısıyla bizim altlarla ilgimiz olmasın. Zaten yukarılarda kendine yer bulduğunda bakarsın, devre arasında bu takım ne yapıyor, nasıl oynuyor, neye ihtiyacı var, biz de istediğimiz transferleri yaparken zorlanıyoruz. Biz çalışıyoruz. Başkanımızı da tebrik etmek gerekir. Oyuncuların maaşlarını ve primlerini ödüyor. Bunlar çok önemli şeyler. En azından şimdi oyuncular mutlu. Oyuncular mutlu olduğu zaman daha iyi çalışabiliyorsun. Oyuncu kulübü için daha iyi oynayabiliyor. Kafasında başka şeyler olmuyor."

Antrenman

Kayserispor, ligin yedinci haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Isınma hareketleriyle yağmur altında başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman, Emre Demir'in Barcelona'ya transferini değerlendirdi Açıklaması
Teknik direktör Hikmet Karaman, Emre Demir'in Barcelona'ya transferini değerlendirdi Açıklaması

Hikmet Karaman, Emre Demir, Barcelona, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Teknik direktör Hikmet Karaman, Emre Demir'in Barcelona'ya transferini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Teknik direktör Hikmet Karaman, Emre Demir'in Barcelona'ya transferini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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