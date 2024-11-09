Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı - Son Dakika
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Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı

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Triestina'nın yeni teknik direktörü Pep Clotet, Giana Erminio maçının 33. dakikasında kırmızı kart gören forvet Raimonds Krollis'e öfkelenerek yakasına yapıştı. Bu hareketiyle dikkat çeken Clotet, takımının 1-0 mağlup olduğu maçta büyük tepki çekti. 21 Ekim'de göreve gelen Clotet, dört maçta sadece 2 puan toplayabildi. Bu sonuçla Triestina, 14 maçta sadece 6 puan toplayarak lig sonuncusu oldu.

09.11.2024 10:39  Güncelleme: 10:52
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2017-2020 yılları arasında Oxford ve Birmingham'ı çalıştıran 47 yaşındaki Clotet, Birmingham'daki döneminde Jude Bellingham'ın gelişimine katkıda bulunmuştu. Birmingham'dan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Brescia'da üç dönem görev yapan İspanyol teknik adam, SPAL ve Torpedo Moskova'da da çalıştı. Geçen ay İtalya üçüncü lig takımı Triestina'nın başına geçti.

Serie C'nin dibinde yer alan kulübün yönetimi, yeni teknik direktörlerinin takıma mücadele ruhu katmasını umuyordu. Ancak yaşananlar muhtemelen bekledikleri türden bir şey değildi.

Giana Erminio karşı oynanan maçın 33. dakikasında, gol atmakta zorlanan forvet Raimonds Krollis direkt kırmızı kart gördü. Letonyalı oyuncu sahadan çıkarken Clotet'in dikkatini çekti. Soyunma odasına gitmek yerine teknik direktörüne doğru yürüyen Krollis'i gören Clotet, öfkeyle oyuncusunun yakasına yapışıp sarsmaya başladı.

Yaklaşık bir saat 10 kişi oynayan Triestina, maçın 87. dakikasında Gabriel Avinci'nin golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 14 maçta sadece 6 puan toplayabilen Triestina, lig sonuncusu olarak kaldı. 21 Ekim'de göreve gelen Clotet, dört maçta sadece 2 puan toplayabildi. Triestina'nın son galibiyeti 24 Ağustos'ta Arzignano karşısında geldi.

Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı

Birleşik Krallık, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı - Son Dakika

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