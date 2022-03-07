Teknik direktör Yılmaz Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Teknik direktör Yılmaz Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı

07.03.2022 18:59
Teknik direktör Yılmaz Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı

Teknik direktör Yılmaz Vural, düşme hattındaki takımlardan teklif alıp almadığına ilişkin, "Aranıyoruz, arıyorlar da zor." dedi.

Teknik direktör Yılmaz Vural, düşme hattındaki takımlardan teklif alıp almadığına ilişkin, "Aranıyoruz, arıyorlar da zor." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi'nde sporseverlerle bir araya gelen Vural, kentteki anılarını anlattı.

Futbola yönelmesinin komşusunun sevinç çığlıklarıyla olduğunu ifade eden Vural, birçok kulüpte oynadıktan sonra antrenör lisansı almak için yurt dışına gittiğini kaydetti.

Vural, Türkiye'de antrenör aranırken futbolcu geçmişine odaklanıldığını, bu düşüncenin değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de uzun yıllardır farklı takımları çalıştırdığını aktaran Vural, şöyle devam etti:

"Futbol adamı olmaktan çok mutluyum. Futbolu bir spor olarak görmüyorum; çok önemli sosyal bir olay. Bir stada giren insan profiline bakın, sağcısı, solcusu renkleri ayrı bir sürü insan var. Sosyal sınıf olarak bakarsanız, holding sahibi, işçi, rektör, öğrenci... Herkesin geldiği ve gol olduğunda kimliklerine bakmadan birbirlerine sarılıp sevindikleri inanılmaz bir sosyal olay."

Ülkede genç potansiyelin ve dinamizmin olduğuna işaret eden Vural, "20 yıldır ülkemizde inanılmaz statlar yapıldı, tesisleşme var, para var. Niye olmuyor, niye İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile yarışamıyoruz? Eğitim, çok önemli bir olay. O çocukları yetiştirecek antrenör yetiştiremiyoruz. Spor konusunda maalesef bu durumdayız." diye konuştu.

"Tam benim dönem geldi, son 10 maç"

Söyleşide ligin sonuna yaklaşıldığını hatırlatan bir sporseverin, düşme hattındaki takımlardan teklif alıp almadığı sorusuna "Tam benim dönem geldi, son 10 maç." şeklinde esprili yanıt veren Vural, şunları kaydetti:

"Aranıyoruz, arıyorlar da zor. Erzurum'a gittik, 10 maçı vardı. İki tane kaybederseniz küme düşüyorsunuz. 4-5 maçı alıyorsunuz, bir maçı kaybedince gidiyorsunuz. Başardığınız oluyor, başarmadığınız oluyor. O dönemlere gittiğinizde çok zor geçiyor. Kulüplerin parası olmuyor, bütün oyunculara borçlular, FIFA ile sorunlar oluyor. Kaosun içine gidiyorsunuz. Bunları problemsiz hale getirmek kolay değil."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vural'ın şehir için özel öneme sahip olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

Vural, daha sonra sporseverler için "İnadım İnat" kitabını imzaladı.

Teknik direktör Yılmaz Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı
Teknik direktör Yılmaz Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı
Teknik direktör Yılmaz Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı
Teknik direktör Yılmaz Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı Paşalimanı Koyu'nda arsaların satışı ertelendi Paşalimanı Koyu'nda arsaların satışı ertelendi

Adapazarı Kültür Merkezi, Yılmaz Vural, Sakarya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Teknik direktör Yılmaz Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 19:20:43. #1.11#
SON DAKİKA: Teknik direktör Yılmaz Vural, Sakarya'da söyleşiye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement